Tomen todo mi dinero: ¡LEGO lanzará un nuevo set de ‘Seinfeld’ para los fans true!

Si hacemos una lista de las mejores sitcoms de toda la historia, sin duda Seinfeld tendría que estar en los primeros lugares. La peculiar historia de Jerry y su grupo de amigos, George Constanza, Elaine Benes, Cosmo Kramer y más atrapó a millones de televidentes durante casi nueve años al aire. Y puede que hayan pasado 23 años desde que se emitió el último capítulo de la serie, pero sigue influenciando a un montón de producciones de la actualidad.

Sabemos que a LEGO le encanta pegarnos sabroso en la nostalgia, lanzando sets de nuestras series favoritas y que simplemente con verlos queremos tener en nuestra colección (como el que recientemente anunciaron de Friends). Y para los fanáticos de Jerry Seinfeld y compañía les tenemos grandes noticias, porque muy pronto podrán tener en sus manos la réplica en miniatura del departamento donde se desarrolla esta historia.

LEGO se rifó con este set de ‘Seinfeld’

Antes de que contarles todos los detalles, ahí les va una pequeña historia. ¿Recuerdan que cada año la compañía danesa de juguetes lanza un concurso para que los entusiastas de estos bloques de construcción se rifen mandando todas sus ideas? Bueno, pues en 2019 uno de los ganadores fue Brett Waller, un hombre originario de Brisbane, Australia, que les propuso producir un set inspirado en Seinfeld, y dos años más tarde su sueño se hizo realidad.

Como ya comentábamos antes, recrearon a la perfección en el icónico departamento de Jerry en Nueva York. Se trata de un set de mil 326 piezas que viene con la cocina y bajita la mano incluyeron objetos que muchos recordarán como el armario lleno de cosas, refrigerador, microondas y un banco para sentarse. También viene el sofá del salón y la mesa de comedor, así como otros muebles y objetos de decoración; incluso hay un pretzel gigante cof cof, Kramer .

Si eres fan, seguro lo tienes que tener en tu colección

Por si esto no fuera suficiente, agregaron un escenario extra que puedes construir para tener un escenario de stand-up para Jerry (un detalle que los fans from hell amarán). Y por supuesto que en el set no podían faltar las figuras de Seinfeld, Elaine Benes, George Constanza, Cosmo Kramer y Newman, con las cuales puedes jugar a que actúas tus escenas favoritas de la series –como simplemente juntarlos para que no hablen–.

De acuerdo con Nerdist, el creador de esta maravilla, Brett Waller dijo que era increíble que todavía no existiera este set. Es por eso que le echó ganas para darle un regalo a todos aquellos que siguieron de manera fiel y durante casi una década esta serie tan querida y exitosa en la televisión estadounidense:

“Me encantaba Seinfeld en los 90 y hace poco volví a ver todos los episodios. Pensé que era una broma que no existiera un set de LEGO de la serie, así que me esforcé por resolverlo y hacer la mejor interpretación del apartamento de Jerry y la pandilla que pudiera. El mayor reto fue tratar de meter todos los detalles de la serie en la cocina, todos los armarios, los objetos de la alacena y las encimeras. Pero estoy muy orgulloso de cómo ha quedado”.

¿Cuándo puedo comprar el set de ‘Seinfeld’?

Ahora sí, viene lo que a muchos les interesa. El set de LEGO de Seinfeld estará disponible para los clientes VIP desde el 21 de julio. Pero no se preocupen que nosotros, los simples mortales, también tendremos chance de comprarlo a partir del 1 de agosto y costará mil 999 pesitos mexicanos (POR ACÁ pueden checar todos los detalles). Así que ya lo saben, si ustedes son fans, tienen que tener esta maravilla en su colección.