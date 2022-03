¡LEGO presenta su espectacular set para armar el DeLorean de ‘Volver al futuro’!

No lo vamos a negar: cuando vimos por primera vez Volver al futuro, todos quisimos manejar el espectacular DeLorean con el que el Doc y Marty McFly llegaban a diferentes épocas de la historia. Pues bueno, parece que después de todo, ese sueño no es tan imposible como algunos creerían y todo es gracias a LEGO.

La compañía se la rifó de nuevo (como ya es costumbre en realidad) y ahora nos trae un espectacular set para armemos la icónica máquina del tiempo de aquella película… o mejor dicho, las tres versiones que aparecen en cada una de las cintas. Prepárense para sacar los ahorros que la van a querer tener tan pronto como sea posible.

LEGO nos trae un set para armar el DeLorean de ‘Volver al futuro’

¿Pueden creer que han pasado prácticamente 37 años desde que la primera película de Volver al futuro llegó a los cines? Parece una locura si tomamos en cuenta que esta historia nos sigue emocionando aún después de tanto tiempo. Y por ahí, seguro habrá algún nostálgico al que le gustaría treparse en una máquina del tiempo para regresar a esas épocas y disfrutar de esas cintas como la primera vez.

Pero como dijimos, esa experiencia ya no es taaan imposible. LEGO recién presentó un nuevo set de construcción para que armes el DeLorean del Dr Emmet Brown y de paso, recuerdes aquellos tiempos cuando Back to the Future era la mera sensación. Pero eso no es todo ya que este nuevo set viene en un 3×1 que te permitirá arma tres diferentes versiones del vehículo. Una joya total, ¿sí o no?

Sabemos que el Doc Brown en la saga de Volver al futuro se tardó bastantes años en desarrollar su famoso DeLorean (además de que le costó una fortuna), pero estén tranquilos; acá la cosa les quitará menos tiempo e inversión. Este nuevo set incluye 1872 piezas, las cuales te permitirán construir los tres distintos carros incluido uno con neumáticos flotantes.

Y eso no es todo. Esta entrega de LEGO también viene con un par de figuras del Doc Brown y Mart Mc Fly con su patineta futurista, el condensador de flujo, unas placas de matrícula intercambiables y muchos accesorios más. Pues bueno, es hora de ir sacando los ahorros ya que el set del DeLorean tiene un precio de $4399.00 pesos mexicanos y se pondrá a la venta desde el 1 de abril que viene. Todos los detalles de envíos y otras cosas en el sitio web de la marca.

Así luce el set con todo los detalles

Acá les dejamos más imágenes chidas para que calen como se debe este nuevo set de LEGO del DeLorean de Volver al futuro. ¿Verdad que está de lujo? ¡Ya lo queremos!