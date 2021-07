¿La muñeca perfecta? Lily Collins será la protagonista de la película live-action de Polly Pocket

No nos queda la menor duda de que a Hollywood le encanta pegarnos en la nostalgia, pues vienen en puerta un montón de proyectos que nos llevarán a cuando éramos pequeñ@s. Y para conseguir esto, qué mejor que utilizar algunos de los juguetes que nos encantaban en aquellos años, y estamos seguros que esta noticia le emocionará a muchas niñas que jugaron con las Polly Pocket porque se está cocinando una película sobre estas muñecas.

Para nadie es un secreto que las compañías están buscando sacarle jugo a todas sus franquicias y Mattel no es la excepción. Recientemente vimos el tráiler de la nueva serie de Masters of the Universe en Netflix (si no lo han checado, ACÁ se los dejamos), pero esa no es la única línea de juguetes de nuestra infancia que tendrán una adaptación en cine o televisión, pues están planeando una cinta de Barbie con Margot Robbie, Hot Wheels, American Girl y UNO.

Muy pronto veremos el live-action de Polly Pocket

Sin embargo, ahora nos dejó con el ojo cuadrado que quieren llevar a las Polly Pocket a la pantalla grande y la encargada de protagonizar la película será la mismísima Lily Collins. De acuerdo con Entertainment Weekly, la actriz que recientemente vimos en Emily in Paris estará en una película live-action de estas muñecas escrita, dirigida y producida por Lena Dunham, creadora de la serie Girls de HBO.

De acuerdo con la misma fuente, la directora dijo que está feliz de trabajar junto a Mattel Films, MGM y Collins. Pero no solo eso, sino que también declaró que le encanta la idea de llevar a estas muñecas al cine porque para ella representaron algo muy importante cuando era pequeña, y ahora quiere entregar una historia divertida y que motive a las niñas de la actualidad:

“Polly Pocket fue responsable de innumerables horas de escapismo infantil para mí. Me dio un pequeño mundo de magia y autonomía para narrar, por lo que es bastante poético abordar estas mismas ideas ahora como directora. Estoy encantada de aportar tanto mi amor por esta propiedad histórica como mi profunda creencia de que las mujeres jóvenes necesitan películas inteligentes y juguetonas que les hablen sin condescendencia”.

Lily Collins dijo que estar en esta película es un sueño

Por su parte, Lily Collins –quien además de protagonista, será la coproductora– declaró que le emociona la idea de trabajar en esta película y promete darle un nuevo enfoque a estas muñecas que han estado en el mercado por más de 30 años: “Como niña que estaba obsesionada con Polly Pocket, esto es un verdadero sueño hecho realidad y no puedo esperar a llevar estos pequeños juguetes a la gran pantalla de una manera divertida y moderna”.

Hasta el momento no han mencionado cuál será la trama de la cinta, pero declararon que la historia seguirá a una niña y una mujer de bolsillo que forman una amistad. Como ya mencionábamos antes, la producción corre a cargo de MGM –compañía que Amazon compró recientemente– Aunque no revelaron un plan de lanzamiento para la película, es probable que la estrenen en Amazon Prime Video, pero solo queda esperar a que confirmen más detalles.