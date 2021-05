¡Anda! Lindsay Lohan protagonizará una comedia romántica para Netflix

A pesar de la polémica y el escándalo que relucen cada vez que se menciona su nombre, no cabe duda que Lindsay Lohan es una figura total del espectáculo. Ahora, la actriz quiere hacer su regreso triunfal al ámbito cinematográfico y lo hará de la mano de un gigante del streaming.

Netflix acaba de anunciar que oficialmente tiene un trato con la estrella de Mean Girls para protagonice una nueva película navideña. El proyecto que está contemplado como una comedia romántica, comenzará rodaje a finales de este año en lo que será la vuelta de nuestra’ chica pesada favorita’ a los sets de grabación.

Como estrella juvenil, Lindsay Lohan se ganó el cariño de la gente y poco a poco se asentó como una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Como sabemos, su controversial estilo de vida complicó las cosas con su carrera y durante lo últimos años, la hemos visto en muy pocas producciones cinematográficas pues ha sido más marcada su incursión en reality shows.

Sin embargo, posiblemente estemos frente a una nueva etapa en su trayectoria artística. La actriz está oficialmente vinculada a Netflix para protagonizar una comedia romántica con tintes navideños. El título de la cinta aún no es revelado, pero la plataforma de streaming ya confirmó el proyecto y compartió una breve sinopsis.

Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w

— Netflix (@netflix) May 24, 2021