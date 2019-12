Aquí está la lista de Barack Obama de sus películas, libros y series de TV favoritas en este 2019

Ya se volvió toda una tradición anual que el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publique una serie de listas con sus favoritos del año. Canciones, libros y películas son las citadas de siempre, pero este año también decidió incluir algunas series de TV.

¿Y cuál es la importancia de dichas listas? Muy simple, Obama es uno de los ex presidentes más recordados y queridos de los Estados Unidos no solo por la gente de ese país, sino por una gran cantidad de personas en todo el mundo dada la influencia que la Unión Americana ostenta a nivel internacional. Sus recomendaciones son tomadas en cuenta por muuuucha gente debido a lo anterior y eso podría catapultar las ventas… por eso es importante saber cuáles productos del entretenimiento lograron cautivarlo.

Las listas de Obama comenzaron este año con sus libros favoritos. La lista es larga, pero destacan si duda Archivo de niños perdidos, de la mexicana Valeria Luiselli, el cual aborda el tema de la crisis migratoria, y The Age of Surveillance Capitalism, el cual se centra en los próximos desafíos que le esperan a la humanidad en la era digital. Pero como Obama siempre mostró su gusto por los deportes, el ex presidente también dejó dos recomendaciones para los fanáticos de esa industria con A Different Way to Win y The Sixth Man.

En cuanto al cine, la lista de Obama no podía estar completa sin The Irishman, uno de los filmes más destacados del año bajo la dirección de Martin Scorsese y con la presencia de grandes actores como Al Pacino y Robert De Niro. También decidió incluir a The last black man in San Francisco, una película multi premiada en este 2019 en diversos festivales. Eso si, la lista de este año en materia de cine comienza con American Factory, el documental de Netflix producido por él y su esposa mediante su compañía audiovisual Higher Ground.

Y como dijimos más arribita, este año el ex presidente decidió complementar su lista de películas favoritas con algunas series de TV. Obama solo incluyó tres: la temporada 2 de Fleabag, Unbelievable y Watchmen. Lo que sí nos quedó a deber fue su lista de canciones favoritas, porque esa todavía no la da a conocer. Sin embargo, no olvidemos que en agosto publicó una lista de sus canciones favoritas del verano, por lo que seguramente la mayoría de ellas formarán parte de su listado de fin de año.

Por acá te dejamos las listas completas que Obama dio a concer en sus redes sociales:

Libros favoritos

“The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power” de Shoshana Zuboff “The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company” de William Dalrymple “Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee” de Casey Cep “Girl, Woman, Other” de Bernardine Evaristo “The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present” de David Treuer “How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy” de Jenny Odell “Lost Children Archive” de la mexicana Valeria Luiselli “Lot: Stories” de Bryan Washington “Normal People” de Sally Rooney “The Orphan Master’s Son” de Adam Johnson “The Yellow House” de Sarah M. Broom “Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland” de Patrick Radden Keefe “Solitary” de Albert Woodfox “The Topeka School” de Ben Lerner “Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion” de Jia Tolentino “Trust Exercise” de Susan Choi “We Live in Water: Stories” de Jess Walter “A Different Way to Win: Dan Rooney’s Story from the Super Bowl to the Rooney Rule” de Jim Rooney “The Sixth Man” de Andre Iguodala Películas favoritas American Factory Amazing Grace Apollo 11 Ash is Purest White Atlantics Birds of Passage Booksmart Diane The Farewell Ford v Ferrari The Irishman Just Mercy The Last Black Man In San Francisco Little Woman Marriage Story Parasite The Souvenir Transit

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019