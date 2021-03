‘Nomadland’ encabeza las listas de nominados a los BAFTA 2021

A pesar de que la industria cinematográfica se está reponiendo del golpe severo que recibió por la pandemia del coronavirus, poco a poco están volviendo a la normalidad. Además de la reapertura de los cines alrededor del mundo y que muchas producciones están reanudando sus filmaciones, también vuelven lento pero seguro las ceremonias de premiación, como el caso de los BAFTA que sí se llevarán a cabo en este extraño 2021.

Como recordarán, año con año esta gala reconoce principalmente a las industrias cinematográfica, televisiva y de los videojuegos en el Reino Unido y todo el planeta. Antes de que llegara el COVID-19 a nuestras vidas, se realizó este eventazo sin ningún problema, pero ante la crisis sanitaria y que la situación todavía no mejora, estuvo en la cuerda floja durante un buen rato, aunque al parecer lograron salir adelante.

Los BAFTA 2021 son una realidad

Este 9 de marzo, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunciaron con bombo y platillo a los nominados 2021 de los BAFTA. De acuerdo con Deadline, la gran novedad de este año es la diversidad en las categorías, pues un año, estos premios se enfrentaron a una reacción violenta por la falta de pluralidad en las listas, y ante la crítica eso está a punto de modificarse.

La organización hizo grandes cambios tras una revisión de siete meses, incluyendo la introducción de un sistema de lista larga en un intento de aumentar la audiencia de todas las películas presentadas, y el aumento de las cuatro categorías de actuación y la categoría de mejor director a seis nominados. Por primera vez en la historia de estos premios, cuatro mujeres han sido nominadas en la categoría de director, y 16 de los 24 actores anunciados hoy pertenecen a grupos poco representados.

Entre las sorpresas de este año, las nominaciones de los BAFTA las lideran Nomadland y Rocks con siete menciones cada una. A ellos les siguen películas como The Father, The Mauritanian, Promising Young Woman y The Trial Of The Chicago 7 con cinco nominaciones, y a la par se encuentran Mank, Minari y The Dig. Así que como verán, la crítica británica la tiene muy difícil para decidir quienes se llevarán estos premios el próximo 11 y 12 de abril.

Mejor película

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor película británica

Calm With Horses

The Dig

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Mejor Debut de un escritor, director o productor británico

His House – Remi Weekes

Limbo – Ben Sharrock, Irune Gurtubai y Angus Lamont

Moffie – Jack Sidey, Oliver Hermanus y Eric Abraham

Rocks – Theresa Ikoko y Claire Wilson

Saint Maud – Rose Glass, Oliver Kassman y Andrea Cornwell

Película de habla no inglesa

Another Round

Minari

Dear Comrades!

Les Miserábles

Quo Vadis, Aida?

Documental

Collective

David Attenborough: A Life on our Planet

The Dissident

My Octopus Teacher

The Social Dilemma

Película animada

Onward

Soul

Wolfwalkers

Director

Another Round – Thomas Vinterberg

Babyteeth – Shannon Murphy

Minari – Lee Isaac Chung

Nomadland – Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Žbanić

Rocks – Sarah Gavron

Mejor guión original

MANK

Another Round

Promising Young Woman

Rocks

The Trial ot the Chicago 7

Mejor guión adaptado

The Dig

The Father

Nomadland

The Mauritanian

The White Tiger

Mejor actriz

Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

Mejor actor

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav – The White Tiger

Anthony Hopkins – The Father

Mads Mikkelsen – Another Round

Tahar Rahim – The Mauritanian

Mejor actriz de reparto

Niamh Algar – Calm With Horses

Kosar Ali – Rocks

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Ashley Madkwe –County Lines

Yuh-Jung Young – Minari

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan – Calm With Horses

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami…

Clarke Peters – Da 5 Bloods

Paul Raci – Sound of Metal

Mejor score

MANK

Minari

News Of The World

Promising Young Woman

Soul

Mejor fotografía

Judas And The Black Messiah – Sean Bobbitt

MANK – Erik Messerschmidt

The Mauritanian – Alwin H. Küchler

News Of The World – Dariusz Wolski

Nomadland – Joshua James Richards

EE Rising Star Award (votación del público)

Bukky Bakray

Kingsley Ben-ADIR

Morfydd Clark

Ṣọpẹ Dìrísù

Conrad Khan