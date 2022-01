¡TRAZ! Estas son las premiaciones y eventos del 2022 que se han cancelado o aplazado (hasta ahora)

Llegó el 2022, pero parece que la industria del espectáculo no la está pasando del todo bien. Desde los primeros días del año, ya se han juntado las noticias de diversas, premiaciones, convenciones y otros eventos que están cancelando, posponiendo o en el mejor de los casos, llevando nuevamente al formato virtual.

¿Qué está pasando? Bueno, razones pueden ser varias, pero la más certera es la creciente alza en los contagios por COVID-19 en Estados Unidos, el país donde la mayoría de estos shows se realizan. Y a eso, sin duda, hay que agregarle la aparición de la variante Ómicron que eleva la incertidumbre de la población no solo en esa nación, sino en el mundo entero.

Por acá, hacemos un recuento de los eventos del año que por el momento se han cancelado, aplazado o que reconfigurarán el formato de su realización fuera de lo presencial. Conforme pasen los meses y de acuerdo a la situación, iremos actualizando este artículo.

Premios Grammy

La industria musical aguantará -al menos hasta nuevo aviso- su premiación más emblemática. El pasado 5 de enero, la Academia de la Grabación confirmó que la entrega de los Grammy 2022 se pospone de manera oficial (POR ACÁ la noticia), por lo que ya no se realizará a finales del mes de enero como se tenía planeado. La razón principal es, como dijimos, el rebrote de casos de coronavirus.

“Dada la incertidumbre que rodea a la variante Omicron, la celebración del espectáculo el 31 de enero simplemente contiene demasiados riesgos”, mencionaron los organizadores en un comunicado. Por el momento, no se ha establecido una nueva fecha para que se lleven a cabo, pero dijeron que muy pronto se daría a conocer la reagenda de la ceremonia. AQUÍ les mostramos la lista de nominados.

La convención E3 volverá a ser virtual

Esta no se ha cancelado como tal, pero las esperanzas de que se llevara a cabo de manera presencial se echan para atrás. La convención Electronic Entertaiment Expo (mejor conocida como la E3) volverá en este 2022 pero únicamente en formato virtual, marcando el segundo año consecutivo en que se realiza de esta manera (en 2020 no se llevó cancelo definitivamente).

“Debido a los continuos riesgos para la salud que rodean a COVID-19 y su impacto potencial en la seguridad de los expositores y asistentes, el E3 no se llevará a cabo en persona en 2022″, dijeron los organizadores en un comunicado al sitio VentureBeat. El evento, como es costumbre, tendrá lugar en junio próximo, pero no se ha dado la fecha exacta en que arrancarán las actividades. Estaremos pendientes para actualizar esa info.

Critics Choice Awards

La temporada de premios, en lo que respecta a la televisión y el cine, la está sufriendo gacho. Y no nos referimos únicamente a la controversia de los Golden Globes y el sinfín de señalamientos que tienen encima (les contamos todo el rollo POR ACÁ), sino también a los Critics’ Choice Awards 2022.

Los premios otorgados por la Broadcast Film Critics Association no se llevarán a cabo el 9 de enero como se tenía programado desde hace meses. Durante los últimos días de diciembre del año pasado, los organizadores dieron a conocer que pospondrían la ceremonia precisamente por la alza en los contagios de coronavirus y la aparición de la variante Ómicron en Estados Unidos. Por ahora, no se ha dado una fecha nueva para su realización.

En esta premiación, las nominaciones son lideradas por las películas Belfast, The Power of the Dog, Spencer, West Side Story y más cintas. La cosa aquí es que de continuar la situación así en plena temporada de premios, entra la incertidumbre de si se podrán llevar a cabo los Oscar, que son en ese sentido el evento más esperado y con el que cierran en grande las premiaciones. Habrá que ver cómo avanza todo.

Sundance no se realizará de manera presencial

El circuito de festivales cinematográficos alrededor del mundo también se encuentra a la expectativa de lo que ocurra en los meses venideros con el asunto de los contagios por COVID-19 y la variante Ómicrón. En ese sentido, la primera baja significativa -por decirlo de alguna manera- es el Festival de Sundance.

Como tal, el evento no ha sido cancelado en su totalidad pues solo se anunció que no habrá actividades presenciales como se tenía contemplado; solo se harán funciones virtuales como el año pasado. Cabe destacar que los organizadores querían que esta edición se hiciera de manera híbrida, pero pues ya no se pudo al final.

El calendario está se mantiene del 20 al 30 de enero, pero retiramos, sin actividades presenciales. Veremos si otros festivales de cine le siguen la corriente a Sundance en el formato virtual o si de plano cancelan. Solo el tiempo dirá que pasa.