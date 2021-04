¡Llévame a mí! Murió Félix Silla, el ‘Tío Cosa’ de ‘Los Locos Adams’

Dicen que las personas se van de tres en tres, pero, esta semana batimos récord con tristes y lamentables pérdidas del mundo del espectáculo, entre el sensible fallecimiento del actor mexicano Patricio Castillo, la misteriosa muerte del coreógrafo del ‘Royal Ballet’, Liam Scarlett, y por si fuera poco, el actor italiano Félix Silla, quien se ganó el cariño del público por su papel del ‘Tìo Cosa’ en ‘Los Locos Addams’ murió a los 84 años de edad víctima de cáncer de Páncreas.

El pequeño gran actor, llegó a Hollywood convencido de que la capacidad histriónica es más importante que los atributos físicos. Con tan solo metro y medio de estatura y escasos 31 kilos, dejó el trapecio del circo, para hacer maroma y teatro destacando entre la larga fila de extras para saltar a la fama participando en más de una veintena de series y películas, aunque casi siempre pasó desapercibido, porque en la mayoría de las veces, lo hizo caracterizado.

Seguramente te asombrarás al enterarte que Félix Silla fue un Ewok en ala delta en “Star Wars: Episodio VI: El regreso del Jedi”, el robot Twiki en “Buck Rogers” y Sam Spade Jr. de George Segal en la secuela de ‘El Halcón Maltés: El pájaro negro’ (1975). Pero también apareció en el episodio de Bonanza “Hoss and the Leprechauns”; en ‘Gig Young-Shirley Jones”; “Ticklish Affair” y en el programa piloto de “Star Trek: The Cage” en 1965.

Sin embargo, su personaje más emblemático, sin duda fue el ‘Tío Cosa’, actuación que fue parte fundamental del éxito de ‘Los Locos Addams’ (1965). Silla se las ingenió en su debut en televisión, para interpretar al personaje de larga cabellera que arrastraba por el suelo, lentes de sol y un bombín, además de un particular balbuceo al hablar, que curiosamente todos entendían menos los espectadores.

Habilidades histriónicas y circenses

De acuerdo con ‘Deadline’, también fue parte del elenco de ‘El Planeta de los Simios’ (1968), ‘Demon Seed’ (1977) e ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ (1984). Félix Silla, era un hombre tan astuto, que sabía que no lo llamarían para hacer el galán chicho de la película gacha, sin embargo, utilizó sus habilidades circenses para hacer algunas acrobacia en películas como ‘E.T’, ‘Poltergeist’, ‘The Golden Child’ y “Batman Returns” (1992), entre otras.

Aunque el actor italiano, saboreó las mieles de la fama durante su juventud, desafortunadamente sus últimos años no la pasó nada bien. Además de luchar contra su cruel enfermedad, en 2020 perdió a su hijo Michael, quien falleció a los 45 años de edad. Aun así, sus allegados afirman que siempre fue amable y cordial con todos. Félix Silla, descanse en paz.