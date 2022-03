Pelis, series, deportes y más: ¡Todo lo que llega a HBO Max Latinoamérica en 2022!

No cabe duda de que HBO Max llegó a Latinoamérica por la puerta grande. Luego de un buen rato de espera, el servicio de llegó a esta región del continente a mediados del 2021 y desde entonces, se ha posicionado como una de las plataformas de streaming líderes en esta parte del mundo… y no es para menos pues su catálogo de contenidos nos ofrece bastante entretenimiento espectacular.

Y bueno, las sorpresas continuarán para este 2022 pues se vienen un montón de lanzamientos que nos mantendrán al filo del asiento. Este jueves 17 de marzo, se presentó se dieron a conocer los contenidos que llegarán a la plataforma como parte del plan de estrenos y otras novedades para este año. ¿Listos?

Contenidos internacionales que llegan a HBO Max Latinoamérica

Como es costumbre, HBO Max tiene un oferta de series y películas internacionales imperdibles. En los meses previos y en el comienzo del 2022, ya pudimos disfrutar de la tercera temporada de Succession y la segunda temporada de Euphoria, entre muchas otras entregas. Desde luego, para lo que resta de este año quedan un montón de estrenos y nuevos lanzamientos por ver y aquí se los enlistamos.

**Y ojo, que muchas películas de Warner llegarán a HBO Max 45 días después de su estreno en cines.

Películas internacionales que llegan en exclusiva a la plataforma:

– Kimi: Dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Zoë Kravitz. Ya disponible en streaming

– Evil Dead Rise de Sam Raimi

– House Party (remake)

– Father Of The Bridge (versión mexicana dirigida por Gaz Alazraki con Isabela Merced, Adria Arjona, Andy Garcia, Diego Boneta y Gloria Estefan)

– Magic Mike’s Last Dance con Channing Tatum

– Moonshoot

– Falling For Figaro

– Gatlopp: Hell of a Game

– Bull

Películas que llegan a la plataforma tras su estreno en cine:

– The Batman: La reciente entrega cinematográfica dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson **

– Elvis**

– DC Liga de Supermascotas**

– Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore**

– Spider-Man: No Way Home (acuerdo con Sony)

– Venom: Let There Be Carnage (acuerdo con Sony)

– Resident Evil: Welcome To Racoon City (acuerdo con Sony)

– The Forever Purge (acuerdo con NBC Universal)

– Rápidos y furiosos 9 (acuerdo con NBC Universal)

Series internacionales:

– Pretty Little Liars – Original Sin: Nueva entrega de la franquicia Pretty little Liars que llegará a la plataforma en los primeros meses de la segunda mitad del año.

– House of the Dragon: La serie precuela de Game Of Thrones que se ambientará 200 años antes de la historia original, enfocada en la guerra civil de la Casa Targaryen.

– Westworld (cuarta temporada)

– His Dark Materials (tercera temporada)

– The Flight Attendant (segunda temporada)

– Hacks (segunda temporada)

– Barry (tercera temporada)

– The Staircase (miniserie) con Colin Firth, Toni Colette y Sophie Turner.

– Love & Death: producida por Nicole Kidman.

– Minx (ya disponible desde el 17 de marzo del 2022)

– Julia (se estrenará en el segundo trimestre del año)

– Irma Vep: con Alicia Vikander como protagonista.

– The Time Traveler’s Wife

– We Own This City (miniserie)

– Tokyo Vice con Ansel Elgort como protagonista.

– DMZ (del universo de DC, ya disponible)

– Naomi (del universo de DC, ya disponible)

– Doom Patrol (cuarta temporada)

– Rick & Morty (sexta temporada)

Contenido infantil

– Bugs Bunny Builders

– Batwheels

– La granja de Zenón presenta – Bartolito: Rompiendo el cascarón

– Teen Tintans Go! (nueva temporada)

– Looney tunes Cartoons (nueva temporada)

– Trolls: Trollstopia

– Dragones: Equipo de rescate

– Tom y Jerry en Nueva York

– Desafío influencer (reality con la youtuber Ana Emilia)

– Gato Galáctico (shoe infantil de Brasil).

Los contenidos originales de HBO Max Latinoamérica

Los planes que HBO Max tiene en Latinoamérica no solo comprenden traer lo mejor en cuanto a contenidos de WarnerMedia desde Estados Unidos. Por acá, también ya se ha comenzado a elaborar una buena lista de producciones desde México a Argentina que abren el espacio para un catálogo con series y películas originales, así como reality shows entre otras entregas elaboradas en esta región.

Películas originales hechas en Latinoamérica:

– En la mira, ecos de un crimen (Argentina): Película de suspenso/thriller dirigida por Cristian Bernard, con lo actores Diego Peretti y Julieta Cardinali. Estrena el 18 de marzo en la plataforma.

– Los Conspiradores (Argentina): Película protagonizada por Guillermo Francella.

– Un crimen argentino: Thriller de investigación político-criminal inspirado en el conocido periodo de la dictadura militar argentina.

– Viajeros (México): Película que contará con un reparto encabezo por Fernanda Castillo, Alex de la Madrid y Damayanti Quintanar.

– Procura-Se (Brasil): Basada en el libro homónimo de la escritora Carina Rissi con la actriz Camila Queiroz y el actor Klebber Toledo.

Series originales realizadas en la región:

– El jardín de bronce (tercera temporada, Argentina)

– Día de gallos (segunda temporada, Argentina)

– Pico Da Neblina (segunda temporada, Brasil)

– Té para seis (serie nueva con título provisional de producción, Argentina): Comedia romántica donde el poliamor y sus consecuencias son la parte esencial de la trama.

– María Marta, el crimen del Country (serie nueva, Argentina): Una serie en formato de thriller que contará la historia de María Marta García Belsunce, una socióloga que fue encontrada muerta en su baño en octubre del 2002. Estrena en junio en HBO Max.

– Las Bravas F.C. (serie nueva, México): Una comedia en el contexto de un equipo de fútbol que contará con las actuaciones de Mauricio Ochmann, Ana Valeria Becerril, Irán Castillo, Maricio “El Diablito” Barrientos.

– Ámsterdam (nueva serie, México): Ambientada en la emblemática calle de la zona Roma/Condesa de la Ciudad de México, con las vivencias de dos millennials y su perro. Protagonizan Naian González Norvind y Sebastián Buitrón.

– Armas de mujer (nueva serie, México): Una serie sobre cuatro mujeres que deben hacerse cargo de sus familias por sí solas cuando sus esposos enfrentan arrestos. Protagoniza Kate Del Castillo.

– Cóyotl (nueva serie, México): serie que contará con las apariciones estelares de Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán.

– Vale Dos Esquecidos (nueva serie, Brasil): programa con tintes de misterio y elementos sobrenaturales sobre un grupo de jóvenes que terminan por llegar a un pueblo misterioso.

– Área de servicio (nueva serie, Brasil): Con el aclamado director y creativo Pedro Cardoso como director.

– O Beijo Adolescente (nueva serie, Brasil): Una serie de enfoque juvenil basada en la historia del reconocido historietista Rafael Coutinho.

– No Mundo Da Luna (nueva serie, Brasil): Historia de Carina Rissi sobre una periodista de origen gitano que desea escribir editoriales en un reconocido medio, pero termina escribiendo el horóscopo.

Reality show y documentales de Latinoamérica

– Bake Off Celebrity Colombia: Celebridades colombianas probarán su talento en la repostería.

– Goles limpios, dinero sucio: Documental sobre el poder del narcotráfico en el fútbol colombiano durante la década de los 80.

– Pacto brutal – caso Daniella Perez: sobre el asesinato de la actriz Daniella Perez en Río De Janeiro.

– Queen Stars Brasil: La cantante Pabllo Vittar conduce este reality sobre el mundo de las drag queen en Brasil; se estrena el 24 de marzo.

– The Bridge Brasil: Reality donde algunas celebridades vivirán juntas en una casa en medio de un bosque en algo que más que un juego de competición, se trata de unión.

– PCC, el poder secreto: Documental sobre una de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo que surge de las cárceles brasileñas.

Contenidos de deportes

HBO Max se ha convertido en una de las alternativas para entrarle a la Champions League en Latinoamérica. Pero ahora, no solo se dedicarán a transmitir partidos de las fases de grupos y los enfrentamientos directos rumbo a la final… En el anuncio de este día, e reveló que la plataforma ya trabaja en una iniciativa para subir un catálogo de partidos clásicos del campeonato, el cual seguro disfrutarán al máximo los amantes de antaño del campeonato de clubes más importante del año.

También se planea tener programas deportivos especiales, enfocados en mostrar resúmenes con lo mejor de la jornada. ¡Ah! Y en caso de que necesiten el dato, HBO Max también reveló que tienen un acuerdo para seguir transmitiendo el torneo por al menos dos temporadas más. Veremos qué sorpresas nos tienen próximamente.