¡Qué intenso! Checa acá los mejores memes y reacciones al cuarto episodio de ‘Loki’

Los miércoles ahora son viernes para los fans de Marvel. Y no, nos volvimos locos diciendo estos, pues este día es especial para ellos ya que se estrena en Disney+ los nuevos episodios de Loki, y aunque nos encantaría que durara varias temporadas más, solamente nos faltan dos capítulos para cerrar con broche de oro esta serie que nos ha dejado con el ojo cuadrado no solo por su historia, sino también por las teorías que hay alrededor.

Sin duda, esperábamos que esta producción fuera todo un éxito en la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse. Pero la realidad es que dentro del MCU, está moviendo muchas cosas y explorando conceptos interesantes como las líneas del tiempo –que ya hemos visto desde varias películas pasadas–. Aunque siendo honestos, las cosas para el Dios de las Mentiras no están saliendo como él esperaba, porque está en serios aprietos.

Estamos en la recta final de ‘Loki’

En el episodio anterior de Loki, conocimos mejor a Sylvie –la variante femenina del personaje de Tom Hiddleston– y dentro de las pláticas tan profundas que tuvieron ambos, el medio hermano de Thor se describió a sí mismo como bisexual (ACÁ les contamos cómo estuvo todo eso). Sin embargo, y además de que se encontraban en extremo peligro, atrapados dentro de un apocalipsis del que pensábamos que nunca podrían escapar, también hubo una revelación.

Es por eso que el cuarto capítulo de la serie de Disney+ es tan importante, porque en él desencadenan varias cosas que nos conducen directito a la cierre de esta historia. Y no vamos a contarlos ningún spoiler sobre lo que sucedió, pero deben prestarle mucha atención a la conversación entre el Dios de las Mentiras y el agente Mobius y lo que pasa en los últimos minutos, porque hay revelaciones que seguramente les volarán la cabeza.

*Y ojo, porque es el único episodio hasta el momento que tiene una escena post-créditos que los dejará con la boca abierta. Así que más les vale quedarse hasta el final.

Las reacciones y memes no faltaron en este episodio

Y sí, como ya es tradición en el internet de las cosas, un montón de personas no pegaron el ojo durante la madrugada para ver el nuevo episodio de Loki. Y siendo muy honestos, más allá de causarle mucha felicidad al público, todo lo que sucedió dejó a muchos con un montón de preguntas y pocas respuestas, pero sobre todo con el corazón roto y confundido. Si todavía no se han echado el capítulo, quizá no entiendan esto, pero ya lo comprenderán.

Sin más qué decir por el momento y para que chequen cómo se puso el cuarto capítulo de esta serie que ya casi se nos termina, a continuación les dejamos los mejores memes y reacciones que nos encontramos en Twitter:

la escena el cámara pic.twitter.com/gswnTCv9aO — anna loki era (@KLLHABIT91) June 30, 2021

Mi cara durante todo el cap 4 de #Loki pic.twitter.com/TGlzvntJ1y — » « (@padajuani_) June 30, 2021

Yo buscando mi estabilidad emocional después de ver el capítulo de hoy #LokiWednesdays #Loki pic.twitter.com/GmVhxRWLFE — ¹⁹ . (@louflyred) June 30, 2021