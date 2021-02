‘Long Live Rock’: El ‘Woodstock’ que nos faltó en los 90’s 🤟

Imagina a Guns N’ Roses, Metallica, Korn, Rob Zombie, Papa Roach, y bandas del mismo calibre compartiendo un solo escenario. Un concierto idílico en la década de los 90’s que nunca fue posible debido a que en su momento, algunos de estos rockeros, estaban más preocupados por su ego que por el siguiente sencillo a estrenar. Pero, ahora esta chaqueta mental sueño se cristaliza todo por dar una larga vida al rock en ‘Long Live Rock: Celebrando el Caos’.

Un documental acerca de la cultura del hard rock y heavy metal, sobre lo mejor y lo más underground del género que nació de la protesta urbana y por consiguiente, acerca de la diversidad de los fans, que son los más apasionados. Si esto no te convence, además de las bandas antes mencionadas, la cinta cuenta con la participación de ‘Rage Against The Machine’, Greta Van Fleet, Myles Kennedy, Steel Panther y una decena de bandas más.

La película, también explora el lado oscuro ineludible del estilo de vida elegido, haciendo una crónica de verdades tácitas que, lamentablemente, son demasiado comunes en el mundo del rock ‘n roll para artista y fans, como el abuso de sustancias, la depresión y el gusto ineludible al sonido de la guitarra eléctrica y percusiones.

‘Long Love Rock’, recopila pequeños segmentos de los músicos en concierto, además de entrevistas exclusivas, material inédito y anécdotas de la mano del director Jonathan McHugh, el mismo de ‘Man In the Camo Jacket’ (2017) y ‘We Are X’ (2016), el documental de la mítica banda de rock japonesa, ‘X Japan’.

“Gran parte de lo que captura la película es la energía, la urgencia y el caos de un concierto de rock masivo. Así que, hasta que podamos estar todos hombro con hombro, en un gran campo de césped, balanceándonos juntos, espero que la cinta ayude a aliviar el dolor de la pandemia”, señala el director en la página web de la cinta.

Estreno Mundial

¡Cómo rayos le hizo! McHugh, consiguió el tan esperado “sí quiero” de los grandes empresarios que hubieran pagado lo que fuera con tal de tenerlos a todos juntos en un mismo proyecto. Lo que nos habla de una cinta bien realizada, de lo contrario, ningún grupo hubiera autorizado el proyecto, que seguramente va a prender a todos.

Desde luego, ‘Long Love Rock’, es un documental que cualquiera que se considere fan del rock ‘n Roll, se moriría de ganas de verlo y la pandemia, trae la suerte de nuestro lado, pues la productora ha decidido lanzarlo en un estreno mundial, que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo del 2021, totalmente en inglés.

Lo mejor, es que los boletos ya están disponibles en el portal oficial y podrás compartir la cinta con tus amigos –no más de 10 para respetar los protocolos de la pandemia-, con tu familia o con tu persona favorita, ya que las entradas se cuentan por dispositivo. Además, como si no fuera poco gozar de nuestras bandas favoritas, al final de la película se ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas, músicos y otros invitados.

Ha pasado casi un año desde que los conciertos en el mundo fueron cancelados o pospuestos definitivamente a causa de la pandemia, pero, que no se nos olvide rockear. Checa el trailer de ‘Long Live Rock’ y démosle todos larga vida al rock. Mientras tanto, no te pierdas los detalles del concierto de Bauhouse en la Ciudad de México.