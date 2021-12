Ah, caray: Disney+ ya trabaja en una serie inspirada en ‘Los Goonies’

Si hay una película ochentera de culto capaz de provocarnos un montón de nostalgia, esa mera debe ser Los Goonies. Y es que no importa el tiempo que pase ni las generaciones que vayan y vengan; esta cinta de culto le sigue gustando a mucha gente por igual.

Por ello, no suena descabellado que haya uno que otro proyecto inspirado en ella para llegar a ‘nuestros tiempos’. De hecho, ese es el título de una serie que ya se encuentra en desarrollo desde Disney+ a la espera de que se den más detalles. Acá, les hablaremos de esta entrega a la que se le conocerá como Our Time.

Una serie inspirada en ‘Los Goonies’

Vayamos por partes… el proyecto para retomar la historia de Los Goonies y llevarlo a una serie de televisión, no es relativamente nuevo. Por ahí entre 2019-2020 ya se hablaba de esta entrega y justo como indica Variety, en su momento Warner Bros TV la estaba desarrollando para ofrecerla a Fox en una de sus diversas alianzas estratégicas de contenido.

El contenido solo se conocía como ‘Untitled Film Re-Enactment Project’ (Proyecto de recreación de una película sin título), con la escritora Sarah Watson bajo el mando de desarrollar la trama… pero las cosas no salieron bien en la negociación y Fox (hoy Star), al parecer, rechazó el programa al considerarlo muy infantil para su público.

Pero como dijimos, la división de televisión de WB tiene varios contactos y según se a conectó el proyecto en otros lares.

‘Our Time’ llegará a Disney+

Bueno, Fox rechazó el proyecto y tan tan. Pero como sabemos, esta cadena pertenece a The Walt Disney Company. Y si el proyecto ofrecido por Warner Bros TV tiene más pinta infantil, entonces la compañía de Mickey Mouse no iba a dejar pasar la oportunidad de tomar un producto en el que Los Goonies fuera la inspiración total.

Y dicho y hecho pues todo indica que esta serie, que ya tiene como nombre oficial Our Time, llegará próximamente al streaming de Disney+. En el proyecto están involucrados no solo WBTV, también se sabe que Amblin Entertainment de Steven Spielberg y The Donner Company, el estudio fundado por el fallecido Richard Donner, director de la película original de los 80.

¿Será este un remake, un reboot o algo así? No precisamente. Más bien, podríamos considerarlo un spin-off basado en Los Goonies. Lo que se sabe es que el argumento de este drama, seguirá a una maestra que ayuda a sus estudiantes a recrear cuadro por cuadro la película original de 1985.

Por supuesto, el proyecto Our Time se encuentra en desarrollo temprano y según esto, se está rehaciendo el piloto previamente grabado. No hay fecha de estreno concreta y tampoco se ha dado a conocer al elenco, pero sin duda es una serie que mantendrá atento al mundo entero. Es hora de sacar la famosa frase “los Goonies nunca dicen muere”.