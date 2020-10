Universal confirma el remake de ‘Los otros’, el clásico de terror de Amenábar

Hace unos meses hicimos una lista en sopitas.com de las películas con los mejores plot twits de la historia. Por supuesto que mencionamos Fight Club, Nueve reinas, The Sixth Sense y el clásico de clásicos, Psycho. (Si quieren ver la lista completa, acá les dejamos ENLACE).Sin embargo, nuestro listado lo encabezó Los otros, una producción del 2001 de Alejandro Amenábar protagonizada por Nicole Kidman.

Sin duda, más allá del sorpresivo final, Los otros es un clásico de terror que a casi 20 años de su estreno, sigue cautivando a las audiencias gracias a varios de sus elementos como la participación de Kidman, el guion, el diseño de producción e incluso los efectos especiales. Por eso, no fue una “noticia” que anunciaran un remake de esta cinta.

En abril de 2020, Deadline dio a conocer que un par de productoras estaban en busca de los derechos de esta historia para trabajar en un remake. Al final, Sentient los adquirió y se unirá a Universal Pictures para producirla. Y ahora, después de varios meses, hay nuevas noticias alrededor de esta producción.

¿Necesitamos un remake de Los otros?

De acuerdo con este mismo medio, un remake de Los otros será una realidad. Todavía no se saben los detalles de esta próxima película como si se apegará a la historia original o tendrá algunos cambios en sus personajes o incluso en la época en la que se presenta. Pero lo que sí es que ya están fichando guionistas para trabajar la historia.

Ahora bien, si nos preguntan si es necesario un remake de Los otros, quizá nuestra primera respuesta sería que no. Como mencionamos, la película de 2001 es ahora un clásico del género… y no lo decimos nosotros, sino que sus propios números lo respaldan. No sólo recibió críticas positivas, sino que recaudó poco más de 200 millones de dólares en la taquilla mundial. Nada mal para una producción de ese tamaño.

Eventualmente –y considerando el giro que ha tomado la industria del cine fijando su mira hacia remakes, reboots o segundas partes– se hablaría de un remake de Los otros. Eso no se pone en duda. Pero quizá es demasiado pronto aunque, es justo decirlo, el tiempo que se tarden en reversionar una película no es sinónimo de éxito.

El mejor ejemplo es la producción de Psycho de Gus Van Sant que resultó en un fracaso no sólo en la crítica, sino también en la taquilla. En 1998, Van Sant estrenó el remake de Psycho a casi 40 años de la producción original de Hitchcock. Y no, no funcionó.

Sin embargo, antes de adelantarnos con el remake de Los otros, hemos de esperar a que se revelen nuevos detalles de su producción como guionistas, director, elenco y fecha de estreno.

Los otros

Los otros está protagonizada por Grace, una madre y esposa que se encuentra sola criando a sus hijos después de que su esposo se fuera a la Segunda Guerra Mundial. Grace vive en una enorme casona en la Isla de Jersey junto a sus dos hijos, quienes sufren de una enfermedad en la que son sumamente sensibles a al luz. Esto se traduce en que la casa siempre debe estar oscura…

Como ya se imaginarán, estas circunstancias contribuyen a que ocurran eventos sobrenaturales dentro de la mansión. Grace, Anne y Nicholas, así como sus nuevos empleados, se enfrentan a espíritus y fantasmas que parece quieren correrlos de su hogar.

Esta cinta le valió a Nicole Kidman una nominación a los Globos de Oro y un BAFTA. No les revelaremos el final de la cinta para evitar un spoiler… pero si no la han visto, es casi una obligación que la vean. Por acá les dejamos el tráiler oficial: