Yabba Dabbo Doo: ¡’Los Picapiedra’ tendrán una secuela de la serie animada original!

En los últimos años, hemos visto cómo algunas clásicas franquicias del mundo del entretenimiento regresan para tomar nueva vida en la actualidad. Ya sea con reboots cinematográficos o a través de series televisivas, varios de nuestros personajes de antaño favoritos se hacen un espacio en la industria actual y así será con Los Picapiedra.

La familia más famosa de las cavernas está lista para regresar a la pantalla chica con una nueva serie animada. Y esa no es la única sorpresa pues parece que este no será un reinicio, sino una continuación de la serie original que Fox se encargará de desarrollar.

‘Los Picapiedra’ regresarán con una nueva serie animada

No cabe duda que Los Picapiedra son una de las caricaturas más emblemáticas de todos los tiempos y tienen un lugar bien ganado en el corazón del público. Su popularidad es tanta que no importa qué edad tengas o a qué generación pertenezcas; la mayoría los reconoce como una de las grandes historias de la cultura pop.

La serie animada original se emitió entre 1960 y 1966 para luego abrir paso en años posteriores a especiales festivos, crossovers épicos (como con Los Supersónicos) y hasta películas live action. Vaya, hay una compilación bastante extensa de la franquicia y ahora, una nueva producción se incorporará a este catálogo.

De acuerdo con lo que informa Variety, una nueva serie animada basada en estos personajes originales de Hanna-Barbera Productions está oficialmente en camino. La entrega llevará por nombre Bedrock y su trama se desarrollará 20 años después del show animado original de los 60. Y eso no es todo: según parece, este será un contenido con temática más adulta.

Lo que se sabe por ahora es que la pequeña Pebbles tendrá un papel más relevante ya que ahora la veremos lidiar con la vida veinteañera al tiempo que su padre, el icónico Pedro Picapiedra, está por jubilarse. También se dice que veremos los comienzos del cambio de la Edad de Piedra hacia una nueva era y la evolución de los habitantes de la ciudad de Piedradura en esta transición de época.

Las idea de traer a Los Picapiedra de nuevo a la televisión ya estaba en planes de Elizabeth Banks junto a Warner Bros Animation desde 2019, aunque no se había podido concretar. Ahora, parece que el estudio ha llegado a un acuerdo con Fox Entertainment y su plataforma de streaming Tubi para realizar Bedrock.

¿Qué más se sabe de la serie?

Será la propia Elizabeth Banks quien trabaje como productora ejecutiva de la nueva serie animada, además de que prestará su voz a la Pebbles adulta. En cuanto al guión, será Lindsay Kerns (Jurassic World: Camp Cretaceous, DC Super Hero Girls y Trolls: The Beat Goes On!) quien lo realice.

Por ahora, no se sabe cuando se estrenará esta nueva serie animada y se desconoce qué otros actores harán presentarán su voz para el elenco. Eso sí, como siempre, acá estaremos al pendiente de lo que se anuncie en el futuro. Por lo mientras, checa la primera imagen que se dio a conocer sobre el nuevo show de Los Picapiedra.