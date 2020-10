¡Ay, caramba! ‘Los Simpson’ homenajean a Frida Kahlo y Diego Rivera en la temporada 32

Los Simpson son la serie animada más longeva de la televisión y luego de tantas temporadas, nos siguen sorprendiendo con sus bromas, situaciones e increíbles cameos. La temporada 32 del show ya se estrenó en Estados Unidos y al parecer hay presencia mexicana en la emblemática serie.

Dos reconocidos pintores de nuestro país reciben un homenaje en el episodio tres de esta nueva temporada. Frida Kahlo y Diego Rivera son encarnados por Homero y Marge en un capítulo que tiene a la pequeña Lisa como el personaje central de la trama.

Episodio ‘Now Museum, Now You Don’t’

En este episodio llamado Now Museum, Now You Don’t, Lisa se encuentra enferma en casa viéndose casi impedida para ir a la escuela. A pesar de su ímpetu por asistir a clases, Marge logra convencerla de que se quede a descansar.

Para no pasar el día lejos del conocimiento, la niña encuentra un libro sobre la historia del arte y comienza a darle una leída. Motivada por su ingenio, la pequeña genio de la familia amarilla comienza a re-imaginar a sus conocidos como varios de los artistas que se mencionan en aquel libro.

Las primeras imágenes nos muestran una recreación italiana de los habitantes de Springfield, esta vez en la ciudad de Florencia coincidiendo con la época de Leonardo Da Vinci quien es interpretado por Lisa bajo el nombre de ‘Lisanardo’. Incluso por ahí, en alguna de las subtramas, explican la creación del Código Da Vinci.

Los Simpson re-imaginan a Diego y Frida

Después de algunas sub tramas en las que Lisa nos cuenta la historia de Toulouse Lautrec a través del personaje de Moe, entre otras interesantes historias, llega el turno de la aparición de Diego Rivera y Frida Kahlo. Homero llega al cuarto de Lisa y entonces comienza la historia de los pintores mexicanos.

Homero interpreta en esta oportunidad a Diego mientras Marge se viste de Frida, todo en la imaginación de Lisa. Su historia cuenta el momento en que John D. Rockefeller -interpretado por el Señor Burns- conoce a Rivera, al tiempo que sostienen una platica sobre sus posturas políticas.

Frida-Marge se enoja con Diego-Homero pues lo considera ahora un ‘vendido’. Entre sus discusiones y pleitos, el personaje de Homero incluso sale de fiesta con los hermanos Marx y reconoce a su esposa como una talentosa pintora luego de observar sus autorretratos -a pesar de que la engaña constantemente-. Esta parte del capítulo termina con Homero presentando su mural a Rockefeller, el aclamado Hombre Controlador del Universo (o Man at the Crossroads). ¡Hasta una imagen de la Casa Azul de Frida en Coyoacán salió!

Sin duda, Los Simpson lo hicieron de nuevo. A continuación te presentaremos algunas de las increíbles imágenes que este capítulo estrenado el pasado 11 de octubre en Estados Unidos nos dejó. Por ahora, habrá que esperar a que esta temporada llegue a México próximamente.