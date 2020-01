Louis C.K. se presentará por primera vez en México

Sin temor a equivocarnos, uno de los nombres más fuertes de la comedia a nivel mundial, sin lugar a dudas es Louis Székely, mejor conocido como Louis C.K., y ahora, ante el boom que está generando el mundo del standup, este famoso comediante y guionista estadounidense se presentará por primera vez en nuestro país.

“Hey. Hola. Estoy de gira haciendo comedia profesional, lo cual consiste en compartir chistes, historias, observaciones, mentiras, no mentiras y ser generalmente ridículo en beneficio de la risa de la audiencia”. Es el mensaje que se puede leer en su sitio oficial, para promocionar su llegada al Teatro Metropólitan el 3 de febrero y en el Pabellón M, en Monterrey, el 5 de febrero de 2020.

Este show marcará su regreso a la CDMX, pues aunque jamás se ha presentado en la capital mexicana, Louis CK vivió en dicha ciudad hasta los 7 años, para después mudarse a Boston junto con su familia. La venta general será a partir del miércoles 8 de enero a través de Ticketmaster, así como en la taquilla del recinto.

Cabe mencionar, que el comediante y guionista que se hiciera famoso por su trabajo en The Late Show with David Letterman, Late Night with Conan O’Brien, The Dana Carvey Show y The Chris Rock Show (el cual le valió una nominación al Emmy), se ha envuelto en polémicas de palabras mayores debido a lo fuerte de sus rutinas –y falta de sensibilidad ante temas delicados–, generalmente con crítica política.

Así que al parecer, esta es la gira con la que pretende regresar después de que en el 2017 aceptara, como consecuencia del movimiento #MeToo haber cometido comportamientos sexuales impropios con algunas mujeres. “Esas historias son ciertas”, fue lo que dijo Louis C.K. sobre los testimonios de varias mujeres que contaron acerca de los ataques sexuales por parte del comediante estadounidense.