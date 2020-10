La poeta Louise Glück gana el Premio Nobel de Literatura 2020

Nuevamente los pronósticos fallaron. En los últimos días, diversos medios señalaban a Anne Carson, Carol Joyce Oates y Jamaica Kincaid, como fuertes candidatas al Nobel de Literatura. Bueno, en algo estaban en lo correcto. El máximo galardón de las letras este año fue para una mujer: la poeta Louise Glück.

De acuerdo con la Academia Sueca, Louise Glück es merecedora del Nobel de Literatura “por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual”.

