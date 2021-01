Ohlalá! ‘Lupin’ regresará para una segunda temporada en Netflix

Vaya que las series más vistas en Netflix de los últimos meses han sido una sorpresa. Primero, The Queen’s Gambit se convirtió en un fenómeno mundial, seguido de otras producciones para la televisión como Bridgerton (la cual se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix en su primer mes de lanzamiento). Y ahora, una producción francesa les está pisando los talones: Lupin.

Lupin se estrenó el pasado 8 de enero con una primera temporada de cinco episodios. De manera casi inmediata, la serie llegó a los primeros lugares de decenas de países en el mundo, coronandose como lo más visto en lo que llevamos de 2021. Y eso, ha hecho que la plataforma de streaming tome la decisión de darle continuidad a la historia.

Lupin estará de regreso este 2021

Netflix confirmó que Lupin estará de vuelta para una segunda parte. Como mencionamos, con el enorme éxito internacional de la serie, era más que evidente que le darían una segunda entrega; sin embargo, lo que nos ha sorprendido es que volverá mucho antes de lo que esperamos.

Esta próxima entrega de Lupin llegará en el verano de 2021. No se ha revelado el día y el mes exactos de lanzamiento, pero la realidad es que no tendremos que esperar un año (o a veces más) para poder ver las aventuras del rey del disfraz interpretado por Omar Sy.

Otra de las buenas noticias es que Sy, a quien recordamos por su participación en Amigos intocables (Intouchables) de 2011, estará de vuelta en el protagónico junto a otros nombres que vimos en esta primera entrega. La segunda parte también tendrá 5 episodios dirigidos por dos nombres distintos: Ludovic Bernard y Hugo Gélin.

La producción francesa más exitosa

A tan sólo unos días del estreno de Lupin en Netflix, esta se convirtió en la producción francesa más exitosa de la plataforma. Hasta ahora, Lupin registra que la han visto más de 70 millones de personas en todo el mundo, lo cual es una locura si consideramos que en el mismo periodo de tiempo, tan sólo 62 millones vieron The Queen’s Gambit… y sabemos lo que esta serie con Anya Taylor-Joy provocó.

Bridgeton, en el mismo periodo, alcanzó los 63 millones mientras La Casa de Papel llegó a los 65 millones. Ahora bien. Al principio mencionamos que Bridgerton es la serie más vista en la historia de Netflix en su primer mes con 82 millones.

Sí, superó a La Casa de Papel, The Queen’s Gambit, Stranger Things y The Witcher. Esta última, por ejemplo, llegó a los 76 millones en sus primeros 28 días. sin embargo, algo nos dice que Lupin podría superar a Bridgerton, pues esta todavía no llega al mes de estreno y aún así, supero sus vistas de los primeros días: 63 vs 70 millones.