¿Cuántos van a querer? Macaulay Culkin sorprende con un cubrebocas inspirado en ‘Mi pobre angelito’

A estas alturas de la pandemia, queremos creer que quedó muy claro que es necesario protegernos con una mascarilla o careta para evitar cualquier tipo de contagio de coronavirus. Sin embargo, las personas han decidido darle su toque a este objeto que no pensábamos que fuera tan importante para nosotros este 2020, como Macaulay Culkin quien dejó con el ojo cuadrado y aterrorizado al internet con un cubrebocas de Mi Pobre Angelito.

La vida de este actor ha tenido toda clase de momentos, buenos y malos. Desde que protagonizó esta cinta como Kevin McCallister en 1990 y su secuela dos años más tarde, las cosas no le han salido tan bien que digamos, pues ganó fama y popularidad a temprana edad y de ahí tuvo un montón de broncas con la ley por posesión de drogas –y hasta estuvo involucrado en los casos de abuso en contra de Michael Jackson– y su carrera se apagó.

Macaulay Culkin siempre será Kevin McCallister

Pero años más tarde, en 2003 para ser exactos, Macaulay Culkin regresó al mundo del entretenimiento apareciendo en diferentes películas y series, aunque para ser honestos estos proyectos no fueron tan exitosos como esperaba. Y es que no podemos negarlo, todos lo recordamos por su papel en Mi Pobre Angelito y así será por los siglos de siglos, pero a él también le quedó claro esto pues constantemente se la pasa bromeando con ese personaje.

El pasado 26 de agosto y aunque no lo crean, el actor cumplió 40 años y para cotorrear un rato con sus fans en redes sociales les hizo un pequeño recordatorio de que este año llegaba al cuarto piso y hacerlos sentir viejos nosotros nos incluimos . Pero en esta ocasión y para dejarle muy claro una vez más al internet que deben protegerse del COVID-19, compartió una imagen que sin duda a muchos les traerá nostalgia de la buena.

Un cubrebocas de… ¿’Mi Pobre Angelito’?

Resulta que Macaulay Culkin publicó una fotografía muy peculiar en sus redes sociales. En ella podemos verlo usando un cubrebocas con el diseño de una de las escenas icónicas de Mi Pobre Angelito –ya saben, cuando Kevin se rasura y a la hora de echarse la loción para después de afeitar grita como si no hubiera un mañana–, todo un clásico y que quizá, sea de los momentos que todos recordamos del clásico navideño.

Por si esto no fuera suficiente, Macaulay también compartió un mensaje con todos sus fans con un toque de humor negro que lo caracteriza: “Manteniéndome seguro ante el Covid-19 utilizando la piel desollada de mi yo más joven. No olviden usar sus mascarillas”. Puede que el actor dejó de ser relevante hace algunos años, pero tiene toda la razón, no hay que bajar la guardia ante el coronavirus y sobre todo debemos seguir usando cubrebocas… aunque sea uno creepy como el suyo.