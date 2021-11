‘Madres paralelas’, ‘Noche de fuego’ y más películas (ganadoras) llegan a Netflix

En la pasada edición del Festival de Venecia, la película inaugural corrió a cargo de Pedro Almodóvar con Madres paralelas, su último largometraje que suma a su más grande colaboradora Penélope Cruz. La actriz española, como recordamos, se llevó la Copa Volpi.

Así que el icónico combo convirtió a Madres paralelas en una de las películas más esperadas del año. Y ahora, para nuestra fortuna, ya tiene una fecha de estreno establecida en México cortesía de Netflix, quien adquirió los derechos de distribución.

‘Madres paralelas’ llega a Netflix

Como les contamos, Madres paralelas llegará al catálogo de Netflix en México y Latinoamérica a principios de 2022. Todavía no se sabe la fecha exacta de su llegada, pero es una gran noticia la disponibilidad del filme en el territorio. AQUÍ el primer tráiler.

Madres paralelas nos presenta a Janis y Ana, dos mujeres que están a punto de ser madres y que se encuentran en el hospital donde van a dar a luz. Son dos mujeres completamente distintas, hasta en edades, que coinciden no sólo por el lugar y la maternidad, sino las circunstancias: ninguna había planeado ser madre.

Janis, interpretada por Cruz, incluso está emocionada mientras Ana, quien es mucho más joven, está asustada, no quiere ser madre. Janis, preparada para ser madre, adopta el cuidado de Ana para convencerla de que todo va a estar bien. Esto hace que las dos mujeres se relacionen de una manera profunda y bastante complicada.

Entre elenco destaca Penélope Cruz, desde luego. Sin embargo, también vemos a otra de las colaboradoras de Almodóvar, Rossy de Palma, quien se suma a Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde y Julieta Serrano.

Otros estrenos en Netflix

Madres paralelas no es la única cinta destacada que llegará a Netflix en los próximos meses. Para este cierre de 2021, de hecho, trae las películas más importantes que hasta ahora sólo se han estrenado en festivales internacionales como Venecia o Cannes.

The Power of the Dog de Jane Campion se estrenó en competencia en Venecia y la crítica la ha aclamado no sólo por el trabajo de la neozelandesa (quien regresa después de 12 años), sino el elenco espectacular con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, sin olvidar el score de Jonny Greenwood.

The Power of the Dog se estrena el 1 de diciembre de 2021 y formó parte de los estrenos internacionales del FICM 2021. ACÁ les platicamos de cómo podría arrasar en los Oscar de 2022.

Noche de fuego de Tatiana Huezo, la cual se estrenó en Cannes, también llegará al catálogo de Netflix el próximo 17 de noviembre de 2021. Esta primera ficción de Huezo buscará una nominación al Oscar 2022 en la categoría de Mejor Película Extranjera en representación de México. AQUÍ les dejamos nuestra entrevista con la directora y el elenco.

The Hand of God de Paolo Sorrentino también llegará a Netflix el 15 de diciembre de 2021. Sorrentino también tuvo su paso en Venecia con esta cinta que lo trae de vuelta al cine después de 6 años (su última fue Youth de 2015).

Don’t Look Up de Adam McKay, tiene uno de los elencos más impresionantes con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como protagonistas junto a Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Ron Perlman, Melanie Lynskey, Mark Rylance, Ariana Grande y Kid Cudi. Don’t Look Up se estrenará el 24 de diciembre en Netflix. AQUÍ el primer teaser de la cinta.