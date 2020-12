Mads Mikkelsen habla sobre reemplazar a Johnny Depp en ‘Animales Fantásticos’

Cuando pensábamos que el mundo del entretenimiento se calmaría –sobre todo porque estamos en la recta del año–, llegan noticias que de plano nos dejaron con la boca abierta. Y sin duda una de ellas es toda la bronca de Johnny Depp con la tercera película de Animales Fantásticos, que al final lo obligaron a dejar el papel de Gellert Grindelwald y que en su lugar entrará el mismísimo Mads Mikkelsen para salvar el día.

Como recordarán, el pasado 25 de noviembre se oficial que el actor danés al que hemos visto en series como Hannibal y en cintas del tamaño de Pusher, Rogue One o Casino Royale remplazaría a Depp. Todo esto luego de que Warner Bros. ‘le pidiera renunciar’ a su papel en la cinta basada en el mundo de Harry Potter y justo después del pleito legal con el tabloide The Sun, quienes lo llamaron ‘golpeador de esposas’ y en el que estuvo involucrada su ex esposa, Amber Heard.

Mads Mikkelsen rompió el silencio sobre esta situación

Una decisión que por supuesto, ha dejado a todos los fanáticos de esta franquicia con un sabor de boca amargo. Sin embargo, parece que Mads Mikkelsen está emocionado y listo con entrarle a esta historia, o al menos eso nos dejó claro con sus primeras palabras después de que anunciaran que él sería el nuevo Gellert Grindelwald y por todo lo que dijo, podemos darnos cuenta de que se está tomando muy en serio el papel.

Resulta que en una entrevista para Entertainment Weekly, Mikkelsen habló largo y tendido sobre este tema. Para empezar, comenzó dejando muy claro que su papel sería distinto al de Depp: “Bueno, voy a ser yo, así que esa es la diferencia. No, esta es la parte difícil. Todavía estamos trabajando en ello. Tiene que haber un puente entre lo que Johnny hizo y lo que yo voy a hacer. Y al mismo tiempo, también tengo que hacerla mía”.

Mads Mikkelsen continuó diciendo que a diferencia de otros casos donde eliminan por completo al actor que interpretaba antes al personaje, en la tercera cinta de Animales Fantásticos quieren respetar y partir desde lo que Johnny Depp hizo: “También tenemos que encontrar algunos enlaces [a la versión anterior del personaje] y algunos puentes para que no se separe completamente de lo que ya ha logrado con maestría”.

Ya para terminar, Mads habló sobre las circunstancias en las que lo eligieron para ser el nuevo Grindelwald: “En cuanto al trabajo, es obviamente super interesante y agradable. También es una sorpresa que haya llegado después de lo que pasó, lo cual es súper triste. Les deseo a ambos lo mejor. Estas son circunstancias tristes. Espero que los dos (Depp y Heard) vuelvan a estar en la silla de montar muy pronto”.

La tercera película de Animales Fantásticos, la cual aún no tiene título, se estrenará en julio de 2022 y está actualmente en producción.