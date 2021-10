¿Te sabías el origen del intro de ‘Malcolm el de en medio’? Aquí te lo explicamos

No importa cuántos años pasen o a qué generación pertenezcas; todos disfrutamos de Malcolm el de enmedio sin excepción… bueno, es un decir. Lo cierto es que esta serie es una de las más queridas del nuevo milenio e indudablemente, se mantiene en el cariño del público y seguro que así será durante un buen rato.

La cosa es que el programa protagonizado por Frankie Muniz nos dejó muchos momentos épicos, lecciones importantes, personajes entrañables y canciones inolvidables. Sin embargo, dentro de ese montón de singularidades que hicieron de este show una genialidad, muchas veces pasa desapercibido el peculiar intro con el que comenzaba la serie.

Ya estás recordando es secuencia de inicio, ¿verdad? Pues bien, en esta ocasión abrimos el espacio para curiosear y explicar de dónde provienen todas esas imágenes que pasaban frente a nuestros ojos al ritmo de “The Boss Of Me” de They Might Be Giants.

One Million Years B.C.

¿Recuerdan que cuando comienza el intro de Malcolm el de en medio, se pueden ver a algunas personas peleando con una tortuga gigante y a una mujer siendo raptada por un pterodáctilo? Bueno, ambas escenas pertenecen a la película One Million Years B.C. que se estrenó originalmente 1966.

De manera extraña, esta cinta sobre hombres de las cavernas peleando con dinosaurios y otras criaturas gigantescas, pasó a considerarse de culto con el tiempo e incluso impulsó la carrera de la actriz protagonista Raquel Welch. A día de hoy, ella tiene algunos recuerdos no muy gratos de su paso por el set de grabación ya que, de acuerdo con lo que recopila Fox News, la artista no tenía contemplado hacer esa película.

Sin embargo, los ejecutivos del estudio que encabeza el proyecto prácticamente le dijeron que no era cuestión de elección. Ella debía hacerla y podía confiar en que eso la llevaría al estrellato. Por ahí, también menciona que se llegó a enfermar de amigdalitis debido a las extremas condiciones climatológicas de la Islas Canarias (donde se rodó la cinta) y a que vestía únicamente el bikini de piel de su personaje.

Los personajes de anime en el intro de ‘Malcolm el de en medio’

Una de las escenas más icónicas que aparecen en el intro de Malcolm el de en medio, nos muestra a un hombre de sonrisa siniestra bajo la lluvia. Luego, aparece un chico rubio en patineta que se aproxima hacia la pantalla a máxima velocidad. Este par de secuencias, de hecho, pertenecen al anime conocido como Jikuu Tenshou Nazca, estrenado en 1998.

Y la trama está interesante: se trata sobre un joven practicante de kendo que descubre que su maestro es en realidad la reencarnación de un antiguo guerrero inca cuyo objetivo es acabar con el mundo para purificarlo. Al cabo de los apenas 12 episodios que tiene la serie, más espíritus reencarnados aparecen y en un giro épico, el chico descubre que él también es la reencarnación de un guerrero que en el pasado detuvo los planes del demonio Yawaru (que yace dentro de su instructor).

La escena del skater no tiene mayor relevancia en la historia el anime, pero les dejamos ambas a continuación para que las chequen.

La referencia a ‘Clash Of Titans’

Si hablamos de la franquicia de Clash Of Titans, lo más seguro es que ahora se les venga a la mente esa película de 2010 protagonizada por Sam Worthington que aunque no le fue mal en taquilla, se llevó críticas bastante negativas. Pues bien, esa cinta es en realidad una adaptación de la que originalmente se lanzó en 1981 basada en el mito de Perseo.

Pues bien, de la película de 1981, los realizadores de Malcolm el de en medio decidieron utilizar una de las escenas donde aprecia la salida del Kraken a la superficie. En términos generales, la Clash Of Titans de inicios de los 80 es uno de esos largometrajes que dividió la opinión de la crítica, pero triunfó en el box office. Clásica o no, eso ya depende de la perspectiva. ¿Ustedes qué dicen?

El monstruo del mar encantado

Una de las escenas más bizarras en el intro de Malcolm el de en medio reluce cuando un marinero y una mujer se están besando y de la nada, sale un extraño monstruo/creatura/cosa verde que se lleva a la chica. Esa parte corresponde a la cinta Creature From The Haunted Sea de 1961, que parece una película clásica de terror aunque tiene cierto tono de comedia.

En la película, un estafador conocido como Renzo se las ingenia y usa su embarcación para trasladar a un grupo de milicianos cubanos fuera de ese país. El asunto es que el protagonista planea deshacerse ‘a la mala’ de estos viajeros para quedarse con las riquezas que transportan y atribuir los asesinatos a un monstruo mitológico, una leyenda que supuestamente vive en los mares por donde van pasando.

La cosa se pone serie -y más bien graciosa- cuando resulta que esta criatura es real. Si quieres verla (dura apenas 75 minutos), la encuentran en MUBI.

El esquiador en llamas

Cuando en los créditos de inicio de Malcolm el de en medio aparece el nombre de Justin Berfield (Reese), se puede ver la imagen de un esquiador en llamas. Esa toma pertenece a la película Thrill Seekers de 1999 que solo se estrenó en la televisión a través de la cadena TBS.

Si bien no tuvo gran repercusión, esta cinta de ciencia ficción tiene un argumento interesante sobre los viajes en el tiempo, con el protagonista evitando que sucedan todo tipo de catástrofes. La pueden ver en YouTube sin bronca -se las dejamos acá abajo- y podrán observar que mucha gente en los comentarios no la ve con malos ojos.

La pelea de lucha libre y boxeo

En el intro de Malcolm, vemos dos secuencias de deportes de pelea, precisamente boxeo y lucha libre. La secuencia de los luchadores corresponde a un enfrentamiento entre Chris Benoit y Bret Hart de 1999 donde competían por el campeonato mundial de peso pesado de la WCW (hoy ya inexistente). Benoit salió triunfador de ese roce.

Sobre la pelea de boxeo que cierra los créditos, la toma es del combate que el cubano Pedro Cárdenas sostuvo con el canadiense Willie DeWitt por un título del North American Boxing Championship de 1982. En un recuerdo extraído de The Guardian, se menciona que la pelea tenia a DeWitt al frente controlando la pelea y manteniendo sobre las cuerdas a su contrincante.

Y aquí va el dato curioso: en la escena del intro de Malcolm se ve el fregadazo que Cárdenas le da al referee Bert Lowes, quien tuvo que ser sustituido. Un nuevo arbitro subió para seguir con la pelea y ¡TRAZ! El boxeador cubano también lo descontó. Por fortuna, se menciona que DeWitt logró tumbar a Pedro y así, evitó la masacre para un posible tercer arbitro.

