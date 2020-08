Así le respondió Marge Simpson a la abogada de Donald Trump por comparación con Kamala Harris

Aunque el coronavirus continúa siendo el tema de mayor importancia a nivel mundial, en los Estados Unidos las elecciones presidenciales están empezando a robar cada vez más reflectores. Y es que bueno, hasta Marge Simpson ya se vio embarrada en la contienda por la Casa Blanca.

Así es, resulta que la asesora y abogada de Donald Trump, Jenna Ellis, involucró a la madre de la famosa familia amarilla en la política estadounidense. Jenna Ellis publicó un tuit que para nada parece salido de la cuenta oficial de una diplomática de su nivel: “Kamala suena como Marge Simpson”, escribió en Twitter el pasado 12 de agosto.

La curiosa comparación con la esposa de Homero Simpson fue para la senadora Kamala Harris, la mujer elegida por el candidato demócrata Joe Biden para comvertirse en su vicepresidenta en caso de ganar la presidencia de los Estados Unidos.

Marge Simpson ya le respondió

Cualquiera esperaría que la senadora Kamala Harris saliera a defenderse de Jenna Ellis o incluso llegara a responderle con una comparación similar, pero no, la que salió al quite fue la mismísima Marge Simpson. La madre de Bart, Lisa y Maggie protagonizó un video publicado en la cuenta oficial de Loa Simpson donde señaló que la comparación hecha por la abogada de Trump le pareció una falta de respeto.

Todos los que conocemos a Marge sabemos muy bien que ella difícilmente pierde los estribos, así que su respuesta fue muy educada pero directa. “Normalmente no me meto en temas de política, pero Jenna Ellis, asesora del presidente, ha dicho que Kamala Harris suena como yo”, menciona Marge, cuya voz pertenece a la actriz Julie Kavner.

“Lisa dice que no lo ha dicho como un cumplido, así que, como una ama de casa común de los suburbios, empiezo a sentir que me están faltando un poco al respeto. Yo le enseño a mis hijos a no insultar, Jenna”, señaló Marge Simpson.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020



Pero aunque usted no lo crea, Jenna Ellis no decidió ignorar la respuesta de un personaje animado. Oh sí, la abogada de Donald Trump volvió a responder con un mensaje en Twitter donde responsabilizó a los “izquierdistas de Hollywood” por la respuesta de Marge Simpson.

“Los izquierdistas de Hollywood protegiendo a una candidata supuestamente ‘moderada’ “, escribió en respuesta a un tuit donde le señalaron lo extraño que resulta ver a un personaje animado discutiendo en redes sociales con una persona tan cercana al presidente de los Estados Unidos. Aunque bueno, en este 2020 ya nada nos extraña.