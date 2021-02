Martin Scorsese dice que los servicios de streaming están “devaluando” el cine

Sabemos que el cine es una de las industrias que está en constante cambio y las películas son un reflejo del tiempo y espacio en que las filmaron. Justo en este momento están pasando por una situación sumamente crítica, pues con el cierre de salas en gran parte del mundo, muchas compañías en Hollywood tuvieron que posponer estrenos fuertes y la producción de sus próximas cintas. Aunque hay quien ve todo esto desde otra perspectiva, como Martin Scorsese.

Sabemos que el director de 78 años no siempre está de acuerdo con las tendencias actuales. Cómo olvidar cuando causó polémica por sus declaraciones cuando le preguntaron su opinión sobre las cintas de Marvel, en donde básicamente dijo que las cintas de Capitán América, Iron-Man y los Avengers no son cine (POR ACÁ puedes checar todo lo que mencionó) y en esta ocasión no se quedó atrás, hablando sobre los servicios de streaming.

Martin Scorsese da su opinión sobre el cine en streaming

Resulta que de acuerdo con Variety, Martin Scorsese redactó un ensayo que aparecerá en la edición de marzo de la revista Haarper’s Bazar. En él elogia y habla sobre uno de los mejores cineastas de la historia, Federico Fellini; sin embargo, antes de adentrarse de lleno en el tema, decidió arrancar lamentándose por la devaluación del cine y cómo las plataformas digitales lo convirtieron en simple contenido.

“Hace tan sólo quince años, el término contenido’ sólo se oía cuando se hablaba del cine a un nivel serio, y se contraponía y medía con la ‘forma’. Luego, gradualmente, fue utilizado cada vez más por las personas que se hicieron cargo de las empresas de medios de comunicación, la mayoría de las cuales no sabían nada de la historia de la forma de arte, ni siquiera se preocupaban lo suficiente como para pensar que debían hacerlo”, dijo Scorsese.

Scorsese quiere rehabilitar la industria cinematográfica

Tardó en hablar sobre la evolución de Fellini y su relación con el director, pero más adelante Scorsese plantea una pregunta para evidenciar un problema de la era digital, los algoritmos, que se ve no solo en los servicios de streaming de películas y series: “Si los algoritmos te “sugieren” más visualización en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan únicamente en el tema o el género, ¿qué hace eso al arte del cine?”.

Además de echarle flores al director italiano, mencionando su pasión por el arte y la vida misma, para terminar Martin Scorsese pide en su crítica la rehabilitación de la industria, aunque sabe y tiene muy claro que el negocio del cine “es ahora el negocio del entretenimiento visual de masas”:

“Todo ha cambiado: el cine y la importancia que tiene en nuestra cultura. Por supuesto, no es de extrañar que artistas como Godard, Bergman, Kubrick y Fellini, que una vez reinaron sobre nuestra gran forma de arte como dioses, acabaran retrocediendo en las sombras con el paso del tiempo. Pero a estas alturas, no podemos dar nada por sentado. No podemos depender de que el negocio del cine, tal como es, se ocupe del cine… Los que conocemos el cine y su historia tenemos que compartir nuestro amor y nuestros conocimientos con el mayor número de personas posible. Y tenemos que dejar bien claro a los actuales propietarios legales de estas películas que son mucho, mucho más que una mera propiedad que hay que explotar y luego encerrar. Son uno de los mayores tesoros de nuestra cultura, y deben ser tratados en consecuencia”.

¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con el gran Scorsese en su visión de los servicios de streaming y la industria cinematográfica actual?