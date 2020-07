Martin Scorsese hará el nuevo documental de David Johansen líder de New York Dolls

Si algo nos enseño la biopic de Freddie Mercury y Queen, Bohemian Rhapsody, es que queremos más. Queremos ver a nuestros ídolos musicales y a sus historias bien representadas en la pantalla. Desde entonces, la industria entendió hacia dónde apuntar y hoy estamos en espera de grandes documentales y biopics como la de Aretha Franklin. Ahora, se suma a la lista un documental realmente interesante de la mano del aclamado director Martin Scorsese.

Para el placer de los cinéfilos y los melómanos, Scorsese se unió a Showtime Documentary Films para hacer un nuevo documental sobre el pionero del glam-punk, David Johansen, líder de los New York Dolls de 1971-1977, de acuerdo a Deadline. Para completar la alineación, el nominado al Emmy, David Tedeschi, codirigirá a lado de Scorsese.

El documental se empezó a grabar a principios de este año en Nueva York. Johansen interpretó algunas canciones de los New York Dolls y otras más que ha escrito a lo largo de los años. La historia del rockero será contada a través de actuaciones exclusivas, imágenes de archivo y la realidad actual del artista y narrador.

También puedes leer: ¡LO NECESITAMOS! MARTIN SCORSESE FILMÓ SU EXPERIENCIA DURANTE LA CUARENTENA

Para contar esta historia, Scorsese también estará trabajando con colaboradores de toda la vida, incluida la productora Margaret Bodde, la directora de fotografía Ellen Kuras y el ya mencionado David Tedeschi.

Poco fue lo que duraron los New York Dolls en la escena musical de los 70 en Nueva York. Se formaron en 1971 para separarse dos discos y seis años después. Sin embargo, esto fue suficiente para ser una de las bandas más importantes en la historia del glam punk y punk rock de la época. Los New York Dolls cimentaron las bases de una de las revoluciones musicales más importantes de la historia del rock.

David Johansen, Johnny Thunders, Sylvain Sylvain, Arthur Kane y Billy Murcia fueron unos verdaderos pioneros de su tiempo. Tenían un estilo liberal, travestivo, les gustaba usar maquillaje (dos años antes de que lo hiciera Kiss) y usaban peinados cardados. Todo lo que sería influencia para bandas de glam rock y rock gótico. Por su parte, su estilo musical descuidado y energético influenció a muchas bandas de punk rock posteriores.

“Conozco a David Johansen desde hace décadas, y su música ha sido una piedra de toque desde que escuché a los Dolls cuando estaba haciendo Mean Streets”, dijo Scorsese . “Entonces y ahora, la música de David captura la energía y la emoción de la ciudad de Nueva York . A menudo lo veo actuar, y a lo largo de los años he llegado a conocer la profundidad de sus inspiraciones musicales. Después de ver su show el año pasado en el Café Carlyle, supe que tenía que filmarlo porque fue muy extraordinario ver la evolución de su vida y su talento musical en un ambiente tan íntimo. Para mí, el programa capturó el verdadero potencial emocional de una experiencia musical en vivo”.

David Johansen creció en Staten Island, un distrito de Nueva York. A finales de los 60 se fue al East Village y como un joven de 16 años absorbió el epicentro de la revolución contracultural en música, teatro, moda, arte, escritura y cambio social que vivía la zona.

Su carrera musical empezaría en la década de 1970 como cantante principal de los pioneros del glam punk con los New York Dolls, continuó mientras ayudaba a marcar el comienzo del renacimiento del swing como Buster Poindexter en la década de 1980 y se sumergió en el blues con los Harry Smith en la década de 1990. El documental recorrerá todas estas etapas de una forma sumamente íntima y personal.

El comunicado del nuevo documental de Scorsese finalizó con la palabras de la productora Showtime y su alegría por crear este nuevo documental. Tiempo atrás esta misma casa productora ha hecho lo propio con grandes músicos como Bob Dylan y The Rolling Stones.

“Es un honor para todos nosotros en Showtime trabajar con Martin Scorsese, quien sin lugar a dudas se erige como uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo”, dijo Shownie EVP de programación de no ficción, Vinnie Malhotra. “En las últimas décadas, su trabajo documental nos ha llevado a la vida de algunos de los músicos más emblemáticos, desde The Band hasta The Rolling Stones, hasta Bob Dylan, y ahora David Johansen y los New York Dolls. La historia de Johansen trasciende las paredes de la música y es una ventana a la evolución artística y cultural de la ciudad de Nueva York”.