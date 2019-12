Como recordamos, hace un par de meses (a principios de octubre) se desató un fuerte debate sobre la calidad fílmica y artística de las películas de superhéroes, sobre todo aquellas producidas por Marvel dentro del MCU que han conquistado la taquilla mundial al grado de poner más de una cinta en la lista de las 10 más taquilleras en la historia del cine.

Todo surgió a partir de que Martin Scorsese dijera en una entrevista: “No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine de verdad. Honestamente, lo que más se le acerca, por muy bien hechas que estén, con actores que están dando lo mejor de sí bajo ciertas circunstancias, son a parques de diversiones. No es el cine de seres humanos tratando de conectarse emocionalmente, con experiencias psicológicas, con otros seres humanos”.

Durante semanas, varios involucrados en el universo cinematográfico de Marvel dieron su opinión al respecto. Algunos dijeron que Scorsese se había ganado un lugar para decir lo que quisiera, y que tenía un punto mientras otros defendieron las producciones de superhéroes y atacaron el mensaje de Scorsese.

Si son peras o son manzanas, se trata de un tema sumamente subjetivo del que derivan distintas opiniones que enriquecen un debate necesario, sobre todo a como están las cosas en la industria del cine… y ahora, este tema ha surgido una vez más, pero no de la manera en la que lo pensamos.

La noche del 24 de diciembre de 2019, una de las hijas de Scorsese, llamada Francesca, subió a su cuenta oficial de Instagram una publicación donde revelaba los regalos que le darían a su papá, y resulta que todos y cada uno de ellos estaban envueltos en papel de Marvel, de algunos personajes icónicos.

Iron Man, Hulk y Capitán América, son los personajes que aparecen en el papel de sus regalos donde viene una dedicatoria. “Para: Papá De: Francesa”. La hija de este gran cineasta etiquetó a una persona y escribió: “Mira en qué estoy envolviendo los regalos de mi papá de Navidad“.

La última película de Scorsese, The Irishman, recibió críticas positivas, y se coló en las nominaciones de los Golden Globe Awards 2020. Esta cinta recibió nominación en Mejor Película de Drama, Director, Actor de Reparto (para Joe Pesci) y Guión. Lo más probable es que también sea una de las más nominadas para los premios de la Academia en otras tantas categorías como Mejor Fotografía, la cual corrió a cago del mexicano Rodrigo Prieto.