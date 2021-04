Ya casi llega: ¡Checa el nuevo tráiler de la tercera temporada de ‘Master Of None’!

Ya podemos ir agregando otro épico regreso en este 2021, esta vez gracias a Netflix. Desde hace unos días, el gigante del streaming anunció -por fin- que siempre sí habría tercera temporada de Master Of None, la exitosa comedia de Aziz Ansari. Y ahora hay más motivos para emocionarse.

La plataforma no aguantó más y ya reveló la fecha de estreno, un poster oficial y el nuevo tráiler de esta entrega en el que vemos a la actriz Lena Waithe tomando un rol mucho más protagónico que en las tandas de episodios pasadas. Se viene una historia totalmente inédita, eso es casi seguro.

‘Master Of None’ se prepara para su regreso

Nos aventamos cuatro años esperando nuevos capítulos, pero este buen rato prácticamente ha llegado a su final. Luego de dos temporadas exitosas y bien arropadas tanto por la crítica como por el público, Master Of None se alista para llegar con su tercera temporada el próximo mes de mayo.

Recordemos que la segunda temporada se estrenó por allá en el cada vez más lejano 2017 y eventualmente, la trama entorno a Dev (personaje principal protagonizado por el propio Aziz Ansari) fue premiada en ese mismo año con el Primetiem Emmy a Mejor escritura de guión para una serie de comedia -por el capítulo “Thanksgiving”-. Luego en 2018, el propio Ansari se llevó el Golden Globe a Mejor actor en una serie musical o de comedia.

Sin embargo, con esos logros en la espalda, los creadores y la producción del show no daban señas ni confirmaban si trabajarían en la tercera temporada… hasta ahora. Ya con unos añitos encima, la nueva tanda de episodios llegará al servicio de Netflix el 23 de mayo con cinco capítulos de una entrega que se llama Master Of None presents: Moments In Love. Checa el poster acá y más abajito el nuevo avance.

Ahora sí, el nuevo tráiler de la serie

Para esta nueva entrega, de acuerdo con lo que señala IndieWire, Aziz Ansari no será nuestro protagonista y solo se limitará a la dirección y escritura de guión. Por el contrario, la nueva entrega de Master Of None pondrá más énfasis en la vida de Denise, el personaje al que da vida la actriz Lena Waithe.

En el nuevo tráiler liberado este lunes, vemos a la protagonista en su día a día junto a su pareja Alice (interpretada por la ganadora del BAFTA Naomi Ackie). La sinopsis señala que se narrará “una moderna historia de amor que nos presenta íntimamente los altibajos del matrimonio y el crecimiento personal tanto en conjunto como individual”. No te contamos más y échale a continuación un ojo al avance.