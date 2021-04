¡Al fin! Matthew Perry revela (sin querer) que ya andan grabando la reunión de ‘Friends’

El coronavirus ha provocado que se pospongan varios estrenos y filmaciones en el mundo del cine y la televisión, y la esperada reunión de Friends fue uno de los aplazamientos que más nos dolieron. Pero todo indica que finalmente podremos especular sobre una fecha de estreno, pues Matthew Perry reveló (sin querer) que los amigos más queridos de la televisión ya están grabando su esperado reencuentro.

Fue en febrero del año pasado cuando se confirmó que Jennifer Anniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc, volverían a reunirse para grabar un especial que será transmitido por HBO Max.

Pero como dijimos antes, el Covid-19 provocó que la grabación se pospusiera una y otra vez, y fue en noviembre cuando finalmente Matthew Perry confirmó que tendríamos que esperar hasta este 2021. Y parece que no mintió, pues él mismo reveló accidentalmente en Instagram que los amigos ya están en plena grabación.

El post con el que Matthew Perry reveló que ya se está grabando la reunión de ‘Friends’

Pasa que el querido Chandler se aventó una publicación en Instagram donde se le ve siendo maquillado en un set, alistándose para pararse frente a las cámaras. Y aunque eso no revela mucho, fue el mensaje con el que acompañó la foto, el que nos dio a entender de qué se trataba.

Oh sí, Matthew Perry escribió que estaba a punto de “comerse” una brocha de maquillaje y agregó: “Not to mention reuniting with my Friends” (Sin mencionar el reencuentro con mis “Amigos”). Y lo que ningún fan de la icónica sitcom dejó pasar, fue que escribió “Friends” con mayúscula al principio, lo que claramente no es error de ortografía, sino una alusión a la serie.

Y para sumarle más a las sospechas de que Matthew Perry ya está grabado el especial de Friends que será transmitido por HBO Max, pues déjanos contarte que minutos después de hacer su publicación, misterioramente decidió eliminarla y no ha vuelto a mencionar nada al respecto en sus redes sociales (baia, baia…)

Por suerte y gracias a las benditas capturas de pantalla, la publicación de Matthew Perry no quedó en el olvido de la historia, y ya se hizo viral entre los fans de la serie como una señal de que muy pronto volveremos a ver a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross juntos otra vez.

Así que sí, este es un buen momento para comenzar a frotarse las manos porque todo indica que cuando menos lo pensemos, la reunión especial de Friends ya tendrá fecha para llegar a las pantallas… algo nos dice que esta es la buena.