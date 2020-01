Parte de toda premiación es el presentador, durante los últimos dos años hemos visto como los Oscar, los SAAG y por supuesto el Golden Globe han decidido cambiar un poco las cosas –entre ellas no tener a una sola persona conduciendo el evento– para intentar que el rating suba. Para 2020, los Globos de Oro decidieron que volverían a tener a un presentador y vaya que fue un acierto pues Ricky Gervais le dio ese toque de humor ácido que se estaba perdiendo.

El comediante británico no se guardó absolutamente nada, pues le tiró a todos y cada uno de los asistentes que representan a lo más selecto de Hollywood. El monólogo comenzó de forma tranquila, sin presionarse, pero conforme fue avanzando se le fue a la yugular contra los nominados pues habló de todo. Desde el enorme fracaso que fue la reciente adaptación cinematográfico de Cats, comparó al gran Joe Pesci con Baby Yoda y The Two Popes con el documental Leaving Neverland de Michael Jackson. A todos y cada unos les tocó ser rosteados por el señor Ricky

Es por eso que por acá les dejamos los mejores chistes que el señor Ricky Gervais se aventó contra todos y cada uno de los que estuvieron presentes durante la ceremonia de los Golden Globes 2020:

“Así que muchas y enormes celebridades están aquí esta noche. Quiero decir, leyendas, iconos, ¿no? Esta mesa sola tiene a Al Pacino, Robert De Niro, Baby Yoda –Oh, ese es Joe Pesci–. Te quiero, hombre. No me hagas perder la cabeza”. “Miren, hablando de todos ustedes pervertidos, fue un gran año para las películas de pedófilos, ‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’, ‘The Two Popes‘”. “‘Once Upon a Time in Hollywood’ dura casi tres horas. Leonardo Di Caprio asistió al estreno y al final, su cita era demasiado vieja para él“.

“El mundo llegó a ver a James Corden como un gato gordo. También estuvo en la película ‘Cats’ pero esa nadie la vio“. “La señora Judi Dench se defendió por aparecer en ‘Cats’ diciendo que era el papel para el que había nacido, porque no hay nada que le guste más que lanzarse a la alfombra, levantar la pierna y lamer su propia vag*&na”.

Además de cotorrear con todos y cada uno de ellos, Ricky Gervais ocupó unos cuantos minutos para hablar sobre la hipocresía que hay en Hollywood, mencionando que nadie de los ahí presentes estaban en condiciones de subir por su premio y dar una conferencia sobre política o cualquier otra cosa.

“Así que si ganas un premio esta noche, no lo uses como plataforma para hacer un discurso político, ¿cierto? No estás en posición de sermonear al público sobre nada. No sabes nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasaron menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Si ganan, suban, acepten su pequeño premio, agradezcan a su agente y a su dios, y váyanse al diablo“. “Todo el mundo está viendo Netflix. Este programa debería tratarse de mí, nada más. Tú ganas todo, Netflix, buenas noches. No, ¡lo prolongamos durante tres horas! Podrías emborracharte viendo ‘Afterlife’ en vez de ver este programa. Es un programa sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y es aún más divertido que esto“.

Por acá les dejamos completito el monólogo de apertura de Ricky Gervais durante la premiación número 77 de los Golden Globes: