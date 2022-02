Aquí puedes ver los mejores comerciales del Super Bowl de este 2022

Cada año, cuando se celebra el Super Bowl como uno de los eventos deportivos más importantes de cada año (no sólo dentro de futbol americano, sino del deporte en general), también comienza una guerra de comerciales entre las más marcas más destacadas. Este 2022 no ha sido la excepción y ya han salidos algunos anuncios destacados protagonizados por grandes estrellas de Hollywood como Zendaya o Scarlett Johansson.

Así que por acá les dejamos algunos de estos comerciales del Super Bowl más destacados. Unos más divertidos que otros, pero siempre rondando la demanda de atención a propósito de la final de la NFL que este año se disputará en la ciudad de Los Angeles entre los Rams y los Bengals con un show de medio tiempo de lujo que incluye a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y mary J. Blige.

Scarlett Johansson y Colin Jost – Alexa

Scarlett Johansson y Colin Jost, quienes están casados en la vida real, protagonizan este comercial donde imaginan un mundo en donde Alexa, de Amazon, puede leer sus mentes y anticiparse a sus necesidades… aunque esto sea contraproducente. Puede saber que Colin cree que su esposa tiene mal aliento o prende la licuadora cuando Scarlett no quiere escucharlo.

Zendaya y André 3000 – Squarespace

Edgar Wright dirigió el más reciente comercial del Super Bowl para Squarespace protagonizado por Zendaya y narrado por André 3000. Basado en el trabalenguas en inglés de ““Sally sold seashells by the seashore”, el anuncio nos muestra a Sally (Zendaya) como una pequeña empresaria que vende conchas de mar en la playa. Y cuando su negocio no va bien, decide ingresar a Squarespace en donde crecen sus ventas y expande su negocio.

Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger – BMW

Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger protagonizan un comercial para BMW sobre la camioneta BMW iX dentro de su gama de autos eléctricos. Aquí, interpretan a Hera y Zeus, quienes anuncian su retiro del Olimpo para descansar. Pero Zeus no logra adaptarse entre pequeños favores hasta que Hera le regala una camioneta donde puede mostrar todo su poder.

Ewan McGregor – Expedia

Vender viajes en plena pandemia es bastante complicado. Sin embargo, Expedia se lanzó con un comercial de booking que incluye a Ewan McGregor… y con eso es más que suficiente. El actor habla de la importancia de viajar, lo cual tiene mucho más valor que las cosas materiales.

Pete Davidson y Jerod Mayo – Hellmann

Pete Davidson aparece en este comercial de la mayoness Hellman (no McCormick) junto a Jared Mayo, la leyenda de la NFL que se dedica a taclear a medio mundo haciendo recomendaciones para snacks o platillos en lugar de que la gente tire comida. Al final, Pete detiene el tacleo de su mamá (su verdadera mamá), pero él recibe el golpe.

Anna Kendrick – Rocket Mortgage

Anna Kendrick aparece en este comercial de Rocket Mortgage donde tiene la oportunidad de platicar con su ídolo de la infancia: Barbie. Literal, aparece sentada junto a un muñeca Barbie, y parece estar nerviosa porque ni siquiera sabe cómo referirse a ella. Al final del comercial, sale un anuncio donde dicen que ambas estarán presentes durante el Super Bowl.

Steve Buscemi y Serena Williams – Michelob Ultra

Este comercial es uno de los más interesantes entre los que han salido este año. Es para promocionar una chela, por lo que ficharon a Steve Buscemi como el encargado de unos bolos que le da unos zapatos y una cerveza a uno de los jugadores estrella, Peyton Manning. El exjugador comienza unas partidas hasta que se espanta al ver a otra estrella del deporte: Serena Williams.

Hannah Waddingham – Rakuten

Este es el primer comercial de Rakuten punto com, y eligieron a Hannah Waddingham (conocida por su papel en Game of Thrones y Ted Lasso) para verse en un espejo y reírse de manera malvada. Este es apenas un clip, el comercial completo saldrá el póximo domingo durante el Super Bowl.