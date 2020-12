Estos son los mejores regalos para que sorprendas a todos en Navidad y Año Nuevo

La Navidad y el Año Nuevo están cerca. Ya nos saboreamos el pavo, el ponche y hasta el frío nos sienta bien en esta época. Y aunque lo más seguro es que pasemos las celebraciones en casa por aquello de la pandemia, eso no impide que pensemos en los regalos para mandarle a nuestros seres queridos.

He ahí el dilema. Como cada diciembre, comienza la ‘quebradera de cabezas’ para saber qué regalarle al amigo, a la novia, al papá, la mamá, los hermanos a los niños y de más. Luego ya no sabemos con qué sorprender a los nuestros y ahí andamos haciendo compras de pánico.

Pero no te preocupes tanto esta vez. Antes de que vayas a comprar el clásico (y a veces infalible) ugly sweater, checa nuestra lista con algunos buenos regalos para romper el hielo en estas fechas decembrinas. Porque hay de todo y para todos. A ver qué te convence.

Tablero de ajedrez

Muchos se preguntarán “¿en serio, un tablero de ajedrez?” y la respuesta es sí. No se trata de una recomendación al azar, de hecho, porque en los últimos meses este tradicional juego de mesa se está popularizando gracias a la serie The Queen’s Gambit que Netflix trajo a nuestras vidas en octubre pasado.

En estos tiempos de cuarentena en los que debemos pasar mucho tiempo en casa, no es mala idea tener un tablero de ajedrez para aprender a jugar y para agilizar la mente. En una de esas, si te adentras, puedes llegar a ser tan buen jugador o jugadora como Beth Harmon. Intenta con este regalo para la Navidad.

Tenis Puma edición Mario Bros

Durante este 2020, el icónico videojuego Super Mario Bros cumplió 35 años de haber llegado a la vida de los gamers y el mundo entero. Y aún después de tanto tiempo, el emblemático personaje nos sigue divirtiendo con cada nueva entrega de Nintendo.

Por eso Puma, la marca de calzado y ropa deportiva, se rifó trayendo una colección especial de tenis inspirados en algunos de los títulos de Mario Bros y hasta en la mítica consola NES. Imagina la cara que pondrá esa persona especial cuando vea uno de estos increíbles pares saliendo de la envoltura de regalo. Tienes el éxito asegurado con esta idea. POR ACÁ te dejamos precio, detalles y dónde los puedes conseguir en México.

Regalos gamer ‘Cyberpunk 2077’ (o algún videojuego cool)

Los videojuegos son infalibles a la hora de planear un regalo de Navidad. Y como sabemos que nuestros lectores quieren regalar lo mejor del momento, tal vez no sería mala idea regalarle a ese ser amado gamer el Cyberpunk 2077 que, dicho sea de paso, se acaba de lanzar el pasado 10 de diciembre.

Sin duda, este fue uno de los títulos más esperados del año y, tras algunos retrasos en su lanzamiento, por fin lo tenemos disponible en nuestro país. El videojuego de CD Projekt Red anda rondando a un precio de $1,200.00 pesos aproximadamente, como lo indica la página oficial de Xbox en México.

Una buena lectura para la cuarentena

Una buena lectura también es un gran regalo para celebrar la Navidad. Y que mejor que My Year Of Rest And Relaxation (‘Mi Año de Descanso y Relajación’) de la escritora estadounidense Ottesa Moshfegh para enfrentar los duros meses de encierro y la incertidumbre sobre la cuarentena.

En este libro, la autora relata el año que vivió encerrada en su departamento de Manhattan una vez que llegó el año nuevo del 2000. Ante la neurosis generada por la nueva época en una convulsionada ciudad como Manhattan, ella decide tomarse un descanso de todo. Algo así como un cuarentena. Este debe ser un buen regalo que servirá para sobrellevar aislamiento leyendo. Esta joya la encuentras en Amazon a un precio de $215.00 pesos en pasta blanda y en Kindle a $159.00.

Suscripción anual a Disney+

La plataforma de streaming del momento también puede funcionarnos como el regalo ideal para estas fechas decembrinas. Disney+ llegó a Latinoamérica el pasado 17 de noviembre con un sinfín de increíbles contenido de la casa productora de Mickey Mouse (y su conglomerado de masivo de medios).

Muchos ya están gozando del servicio. Si tú conoces a alguien que aún no lo hace y quieres darle un regalo de Navidad bastante cool, bien podrías pagarle la suscripción anual que anda en $1,599.00 pesos. Y hasta lo podrían compartir. Pero date prisa porque este último precio estará disponible solo hasta el 31 de diciembre y después no sabemos si el monto se modificará.

Playstation 5

Regresando al mundo de los videojuegos, no podemos dejar pasar la oportunidad de regalar en Navidad una consola. Y que mejor que regalarle a esa persona especial una de las más sorprendentes del año: la Playstation 5. Sony lanzó este precioso aparato durante el mes de noviembre y, desde entonces, muchos andan echándole ganas al ahorro para armarla.

Ahora en estas fechas decembrinas, seguro la compra de la consola se acentuará. Así que no te quedes atrás y ponle en tu cartita a Santa que se rife con una PS5. El precio de la consola ronda los $14,000 pesos y la puedes conseguir en Amazon y la Sony Store.

Regalos para tu perrito

Los perritos también son parte de nuestra familia y como tal, también ellos merecen un regalito esta Navidad. Y antes de que pienses en regalarle un juguete o un suéter para el frío (que no son mala idea tampoco), piensa en un artefacto con el que seguro la pasará de lo mejor.

Échale un ojo a este lanza-pelotas iFetch con el que tu cachorrito disfrutará pasar el rato y manteniéndose en forma Lo puedes conseguir en Amazon POR ACÁ y a continuación te dejamos una fotito para que te animes a regalarle algo a tu mascota.

HomePod Mini

Este año, Apple nos trajo muchas sorpresas a través de los Apple Event y una de ellas fue el increíble HomePod Mini. Este pequeño amigo tecnológico es lo nuevo en bocinas portátiles de la compañía y vaya que será un regalo digno de la mejor Navidad.

Tan solo para que te des un quemón, esta joya tiene integrada una función FindyMy para puedas encontrar tu iPhone, tu iPad o tu Apple Watch; se puede sincronizar con diferentes bocinas en tu hogar y otros detalles que de hecho facilitarán tu día a día o de la persona a quien se lo regales. AQUÍ te platicamos, con precio y detalle, todo sobre este funcional artefacto.

Funko Pop de ‘The Mandalorian’

La llegada de Disney+ a Latinoamérica, una de las series de sobre las que más estamos al pendiente. Y bueno, si somos sinceros, desde que el programa salió ‘Baby Yoda’ se convirtió en una de las tendencias más importantes en 2019… y lo sigue siendo en 2020.

Entonces, un buen regalo para estas fechas decembrinas sería un muñeco de The Child (cuyo nombre real es Grogu) Funko para la colección. Todos tenemos un amigo o conocido fan de Star Wars, así que este es el regalo perfecto para él/ella.

Regalos pa’l home office

Uno de los cambios más drásticos que vivimos en este año fue adoptar el trabajo remoto como modo de vida profesional. Los meses han pasado y muchas personas han tenido que improvisar una oficina casera, por lo que ahí tenemos otra gran oportunidad para armar un buen regalo de Navidad.

Las posibilidades son infinitas: desde unos audífonos hasta un escritorio. Desde una silla reclinable y cómoda hasta una lap-top. La cosa es saber que necesita esa persona a la que le piensas regalar algo en los próximos días. Ya tienes la idea, ahora checa que es lo que tu amigo o familiar necesita.