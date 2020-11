Las mejores series nuevas que vimos este 2020 (hasta ahora)

Los listados de “lo mejor de 2020” que armamos en sopitas.com, no pretenden ser definitivos ni aparecen por orden de “mejor a peor”. Sólo es una lista de recomendaciones para cerrar el año. Hoy son series…

Lo que sabemos: en este 2020, debido a la contingencia sanitaria, se suspendió la producción de varias series para la televisión con diversos planes para su estreno. Algunas series se estrenarían este año mientras otras estarían de regreso con una segunda, tercera, cuarta temporada, incluso la final. Sin embargo, a pesar de que la pandemia cortó todos los planes y tanto las productoras como las audiencias, se tuvieron que acomodar.

De ninguna manera, estos cambios de planes interrumpieron la llegada de títulos que nos sorprendieron (de buena y mala manera). 2020, se ha dicho, fue un año atípico, y a nivel de televisión, también lo fue con una larga lista de series que valen mucho la pena echarle un ojo.

Desde primeras temporadas, miniseries o series limitadas. Series de ficción que explotan el drama, el thriller psicológico, la historia y la ciencia ficción, producciones animadas, hasta series documentales que pusieron al centro de su historia a deportistas, asesinos en serie y líderes de cultos sexuales.

2020 fue un año atípico para la televisión, y se puede decir, que fue un año en el que las producciones salieron más victoriosas, pues salvaron la cuarentena (una que se fue alargando y no ha terminado) y le dieron a las audiencias algo qué ver, conversar y una historia por la que valía la pena esperar…

Así que acá nos armamos una lista de las series que tuvimos oportunidad de ver a lo largo de este 2020, y valen la pena recomendarlas para cerrar con broche de oro este año. ¿Qué opinan?, ¿cuál agregarían, quitarían, cambiarían de lugar o de plano ni le van a dar una oportunidad?

The Third Day

En los créditos iniciales de The Third Day, serie limitada de HBO, aparece el nombre de Brad Pitt. Y no como actor (aunque habría sido, por de más, interesante), sino productor de un proyecto de terror y thriller psicológico creado por Felix Barrett (teatro) y Dennis Kelly.

The Third Day está dividida en dos partes: tres episodios de “Summer” y tres de “Winter”. En la primera, nos presentan a Sam (interpretado de manera magistral por Jude Law), un padre de familia que se encuentra cargando con varios problemas emocionales y económicos.

Tras un evento desafortunado, Sam llega a Osea, una misteriosa isla de pocos habitantes que se mantienen sumamente arraigados a sus tradiciones (de procedencia celta). Por extrañas circunstancias, no puede salir de la isla, por lo que debe enfrentarse a las acciones de la gente que vive ahí y considera que su poca estabilidad está en peligro.

En la segunda parte, Naomi Harris toma el papel de Helen, una madre de dos mujeres que también llega a Osea para enfrentarse si no bien a situaciones similares a las de Sam, sí al hermetismo de los habitantes y su lucha por mantener sus tradiciones al pie de la letra.

Pocas series de terror están tan bien logradas como The Third Day, una historia que es corta, sí, pero abrumadora al grado de sumergir al espectador en ideas que confunden a los protagonistas entre la realidad y la fantasía. El elenco de The Third Day lo completan Katherine Waterston, Paddy Considine y Emily Watson.

Dato especial: decidimos no contarles sobre “Autumn”, un especial que es complicado de definir, pues durante 12 horas seguidas, se realizó el rodaje en vivo y en una experiencia teatral que le cuenta a los espectadores lo que sucede entre “Summer” y “Winter”….

The Third Day está disponible en HBO Go.

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit es una novela de Walter Tevis escrita en 1983 sobre Beth Harmon, una prodigio del ajedrez que busca convertirse en una Gran Maestra del juego mientras batalla con su adicción al alcohol y los tranquilizantes (mucho más allá que a un mundo liderado por hombres).

Este 2020 llegó la primera adaptación de esta novela en manos de Scott Frank y Netflix, quienes eligieron a Anya Taylor-Joy en el papel protagónico. ¿El resultado? Sin duda, una de las mejores series de este 2020 no sólo por la espectacular actuación de Anya como Harmon, sino por varios elementos como el elenco, diseño de producción, vestuario y sobre todo, su guion y la historia.

Lo hemos dicho acá y lo volvemos a repetir: The Queen’s Gambit ha sido definida como una serie feminista al tener un personaje femenino que desafía el mundo del ajedrez o lo que es lo mismo, un mundo machista. Sin embargo, la serie va mucho más allá de eso al tratarse de una lección sobre la base del feminismo y todos los movimientos que luchan por defender los derechos de los más vulnerables: la colectividad, el trabajo en equipo, la unión y la fraternidad/sororidad.

Resulta todavía más interesante que esta adaptación de The Queen’s Gambit no habría sido la primera… Y nos cautiva aún más, el hecho de que un intento de llevarla a la pantalla grande, habría caído en manos de Heath Ledger en su debut como director junto a Ellen Page como Elizabeth Harmon.

¿Se lo imaginan? Completamente. Sin embargo, el trabajo de Frank y Taylor-Joy en este 2020, nos regaló una de esas series –limitadas– que valen la pena ver, recomendar (aunque no nos lo pidan) y revisitar las veces que sean necesarias.

The Queen’s Gambit está disponible en Netflix.

Normal People

Pocas veces, una adaptación para la televisión es tan fiel a los personajes y su realidad emocional. Tal es el caso de Normal People, una producción irlandesa que toma la novela homónima de Sally Rooney para contra una historia de soledad, amistad, autenticidad y amor propio. Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal (quien recibió una nominación a los Emmy en su debut en la televisión), Normal People nos presenta a Connel, un adolescente que vive con su madre y es una de las personas más populares en la escuela.

Y del otro lado está Marianne, una chica de clase alta que es solitaria y es rechazada no sólo por sus compañeros de escuela, sino su propia familia. Marianne y Connel se encuentran en la escuela y nunca dejan de coincidir: a veces como amigos, otras como pareja, terapeutas o simplemente estar presente en los silencios, los momentos difíciles.

Normal People es triste, es erótica, inicia como una historia de adolescentes y no termina, pues al final, nos revela a dos personas que se siguen descubriendo en el amor y la soledad. También es una serie muy bien actuada, que nos muestra a dos personajes que han de quebrarse varias veces para apenas descubrir quiénes son, a dónde pertenecen, qué pueden hacer y qué no.

Filmada en Dublín, Sligo, Suecia e Italia, Normal People sin duda es una de las mejores series de este 2020 por la calidad con la que sus personajes se sitúan en distintos momentos, sin perder de vista el amor que se tienen el uno al otro. O en otras palabras: todo menos dos simples adolescentes enamorándose.

Normal People es una producción de Hulu y la BBC que está disponible en Strazplay.

The Midnight Gospel

Las producciones animadas para adultos cada vez toman mayor relevancia en la industria. Y no como una forma de mero entretenimiento donde un adulto(a) busca reírse un rato con algo intrascendente, sino algo que mientras se ríen, puedan reflexionar con cierta irreverencia y elementos grotescos en sus visuales.

BoJack Horseman es nuestra serie reina, pero este 2020 llegó una producción que salió al quite: The Midnight Gospel de Duncan Trussell y Pendleton Ward, este último creador de Finn y Jake de Adventure Time.

The Midnight Gospel tiene como protagonista a Clancy Gilroy, un ser rosa que para crear contenido para su spacecast (podcast), se enrola en aventuras espaciales donde entrevista seres de otros planetas o incluso galaxias, y sus viajes los realiza a través de una especie de vagina que simula una máquina del tiempo y/o un videojuego.

Las conversaciones del protagonista con sus invitados, no tienen un objetivo específico, sólo llevarte por un escenario irreal mientras se comparten ideas sobre la existencia de los seres humanos y el lugar que ocupamos en el universo.

También habla de adicciones, de dolor, de miedo, de los sueños como una experiencia que engloba todas las demás. Clancy se encuentra en medio de un apocalipsis patrocinado por un monstruo mientras habla con el presidente de una “nación” que debate sobre la venta y uso de armas… eso es The Midnight Gospel, y es tan fascinante como extraño.

The Midnight Gospel está disponible en Netflix.

I May Destroy You

Es justo decir que los personajes sobre víctimas de algún tipo de violencia, están estereotipados en lo que las audiencias creen que debe suceder y lo que realmente es la realidad: cada persona supera duelos de manera distinta. Con o sin lágrimas, reduciendo sus encuentros sociales a lo mínimo o saliendo a todas partes, reclusión, tratamientos profesionales o simplemente dejando la vida pasar.

Y precisamente, la importancia de una serie como I May Destroy You, radica en eso: no hay reglas para superar un trauma generado por violencia, en este caso, violencia sexual. A través de la historia de Arabella, una joven londinense, es que se revela una mujer que vive la realidad de todas: manipulación emocional, abuso de poder, abuso sexual, violación y esas “pequeñas” pero no inofensivas formas de silenciar las voces de las mujeres.

Y aún más interesante, es que esta serie permite también hacer partícipes a los hombres de las violencias de la sociedad, las cuales no son exclusivas de las mujeres (aunque sí un grupo vulnerable que más las vive) y que al ser experimentadas por un hombre, sea cual sea su sexualidad, se vuelve un tema más incómodo y que menos se presta para una conversación.

I May Destroy You es una enorme y poderosa lección –sí, aunque suene a cliché– sobre temas que son importantes en la actualidad porque apenas se atienden y se revelan como el consentimiento, negación, violencia sexual e incluso racismo y discriminación. Está escrita, protagonizada y codirigida por Michaela Coen. ¿Otro punto más para I May Destroy You? Sí, la música, la cual recupera a un montón de artistas afrodescendientes que empodera sus orígenes, sus voces, sus sonidos y la realidad en la que se escuchan.

Quizá el final quedó mucho a deber, pero el recorrido para un último episodio es lo que vale la pena.

I May Destroy You está disponible en HBO Go.

The Last Dance

The Last Dance no es una docuserie sobre la vida de Michael Jordan (aunque casi se convierte en eso), sino que revela el recorrido del mejor jugador de todos los tiempos: su llegada a la NBA, su reinado con los Chicago Bulls, la forma en que se mantuvieron en la cima, y la posterior caída del equipo para finales de la década de los 90.

Se trata de un ejercicio periodístico y de investigación interesante que pretende mostrar una versión de Michael Jordan de ganador, líder, pero que a veces hace todo lo contrario: un jugador grosero, individualista, pretencioso… pero al final y como lo mencionamos, aquel que es considerado como el mejor en la historia de este deporte.

Lo maravilloso de esta serie, además de ver a MJ hablando sobre sí mismo, a otros jugadores como Scottie Pippen y Dennis Rodman, incluso personajes como Barack Obama discutiendo la trascendencia como figura y deportista de Michael Jordan, es que muestran con material inédito lo que significa la búsqueda de los sueños con base en el perfeccionismo y el dolor. Y cómo alguien, una sola persona, puede significar tanto para una familia, un equipo, un corporativo, una industria.

Esta serie, The Last Dance, está disponible en Netflix.

Unorthodox

Shira Haas es una actriz israelí que lleva algunos años en la industria del entretenimiento, pero fue hasta este 2020 que saltó a la fama internacional gracias a su protagónico en Unorthodox, una serie limitada de Netflix basada en las memorias de Deborah Feldman.

Unorthodox nos presenta a Esty, una joven de 19 años que vive en la comunidad judía jasídica de Williamsburg en Nueva York. Esty, después de un año de casada, huye a Berlín para poder vivir una vida libre donde sea capaz de tomar sus propias decisiones. Llegando a Alemania, se encuentra con un grupo de música e intenta entrar a una academia de música para tocar el piano, algo que está estrictamente prohibido en su comunidad, entre muchas otras cosas.

Esty, en un caso similar pero no idéntico, sigue los pasos de su madre: una judía que abandona a su esposo alcohólico y se ve obligada a abandonar a su hija. Esty no conoce el mundo, nunca ha usado una computadora, ni siquiera ha hablado mucho inglés a pesar de vivir en Nueva York… así que subirse sola a un avión y enfrentar un mundo que contradice lo que le enseñaron, es el primer paso… y uno muy emocionante y emocional.

Como mencionamos, la serie está basada en la obra de Feldman que tiene varios cambios en la original. Primero, el libro nos presenta únicamente lo que vivió Esty en Nueva York antes de irse a Berlín. Y en la serie, lo primero que nos presentan es cómo huye directamente a Europa sin confrontar siquiera a su esposo, Yanky Shapiro. Sin embargo, la autora decidió cambiar esos elementos para contar no sólo su historia de vida, sino cómo le hubiera gustado hacer las cosas desde un principio.

Unorthodox está disponible en Netflix.

Ted Lasso

En 2013, NBC Sports adquirió los derechos de transmisión de la Premier League, por lo que quiso ofrecerle a su audiencia algo más que los partidos de futbol: promos protagonizados por un tal Ted Lasso, personaje interpretado por Jason Sudeikis. Al siguiente año, esto primos siguieron activos y se hicieron virales entre la confusión de la gente y lo divertido que resultaba ver a una estrella de SNL en este entorno.

Y para 2015, Olivia Wilde tuvo la idea de darle una serie a Ted Lasso que finalmente arribó este 2020 a AppleTV+ como parte de sus producciones originales. Aquí conocemos de lleno a Lasso, un coach estadounidense que es contratado por un equipo de futbol para entrenar a sus jugadores.

En la serie, Lasso entra al AFC Richmond club (un equipo ficticio) gracias a Rebecca, una mujer que en realidad quiere que el equipo falle para vengarse de su exesposo. Y al mismo tiempo, Lasso le permite tener un espacio considerable a su esposa, quien se queda en Kansas mientras él se muda a Londres.

La historia, así, suena a que será un cliché, pero adopta algunos giros en la trama que la hacen la serie perfecta para una temporada como la que vivimos en 2020: ¿podemos hacer algo bien a pesar de todo lo malo? Y la respuesta siempre es un sí. Ted Lasso, de este modo, se convierte en una serie cálida, positiva y que explota de una manera “no molesta” los clichés de las películas o series deportivas.

Así que si están en busca de algo que sea inspirador sin abrumar e intentar dominar todas sus emociones, Ted Lasso es la serie ideal de este 2020.

Ted Lasso está disponible en AppleTV+.

I Know This Much Is True

En la edición de 2020 de los premios Emmy, Mark Ruffalo se llevó el galardón a Mejor Actor en una Serie Limitada por su protagónico en I Know This Much Is True, la miniserie de HBO. La historia es realmente trágica, es dolorosa, y mantiene a las audiencias cautivas a pesar de lo abrumador que de verdad resulta el viaje del protagonista.

Y ni qué decir del trabajo de Derek Cianfrance como director y escritor (basado en un best seller). Sin embargo, lo que más destaca en esta producción, sin duda, es el doble trabajo de Ruffalo como los gemelos Dominck y Thomas Birdsey. En pocas palabras, Ruffalo lleva la serie en todos los aspectos, sobre todo el emocional.

Los dos hermanos están diagnosticados con trastornos mentales mentales como esquizofrenia, paranoia y estrés. Uno de ellos, en un arranque violento contra sois mismo, es herido de gravedad, por lo que su hermano decide cuidarlo, pero su unión sólo revela una historia familiar llena de tragedias que se asocian, de alguna manera, a que son gemelos (algo que se ha repetido en su familia desde siempre). Dominick hace lo imposible por cuidar de Thomas y decirle al mundo que sus enfermedades, compartidas, no son culpa de nadie, mucho menos de quien las padece.

I Know This Much Is True no es una serie fácil de digerir. La mejor manera de describirla es que es una espiral de tristeza y desesperación que nace de un amor fraternal que pocos entienden. Así que en definitiva, y en gran medida gracias al trabajo de Ruffalo, es que esta serie es de lo mejor que nos ha dado este 2020.

I Know This Much Is True está disponible en HBO Go.

The Good Lord Bird

Absolutamente todo lo que sucede en The Good Lord Bird indica que probablemente algo no nos va a gustar. Y no sólo porque la historia se centra en John Brown, un famoso abolicionista en Estados Unidos, y la lucha por conseguir la libertad de los esclavos negros, sino porque realmente nadie quiere ver una serie que trate este tema tan sensible como una sátira… ¿o sí?

Para aquellos que dieron el sí, que no se van a atener a cuestiones políticamente correctas ni mucho menos, entonces esta serie es para ustedes.

The Good Lord Bird está protagonizada por Ethan Hawke quien también produce la serie junto a los responsables de Get Out o BlacKkKlansman en compañía de Blumhouse Television para retomar la historia de la novela homónima y ganadora del National Book Award escrita por James McBride. Así que tiene los ingredientes necesarios…

La historia la seguimos gracias al narrador llamado Onion, un esclavo joven que se une al grupo de Brown conformado por “extremistas” que luchan por la libertad de los esclavos (sí, a punta de pistolas y en un campo de batalla). El humor de The Good Lord Bird es complicado, pero lo acompaña un personaje principal (blanco, porque no hay de otra) que forma parte de los cambios de paradigma en Estados Unidos dentro de la religión y el lugar que ocupan las personas por su raza.

The Great

Elle Fanning es una actriz que apenas tiene 22 años y ha trabajado con los mejores directores de la industria: González Iñárritu, Coppola, Winding Refn, Fincher, Abrams, Allen. Y eso sin mencionar que es una princesa en la era de los live action de Disney, encarnó a Mary Shelley y le ha entrado al cine independiente con John Cameron Mitchell… y faltan más cosas.

Sin embargo, este 2020 debutó en la televisión como protagonista de una serie de época bajo el título de The Great coprotagonizada por Nicholas Hoult. The Great nos presenta la llegada de Catalina a Rusia para convertirse en la esposa del emperador Pedro III. Con un humor negro muy interesante (a la vez que grotesco y demasiado satírico), Catalina escala a nivel social hasta convertirse –en la realidad- en una de las monarcas más importantes de Europa.

En la serie, precisamente, vemos cómo sus intenciones son llevar educación a todo el pueblo, empoderamiento a las mujeres, y cómo al descubrir que no todo era posible, opta por intentar asesinar a su esposo, quien es un bruto y un tipo que no entiende de sexo, ni de guerras, ni de política ni de trascendencia.

Elle Fanning toma el personaje de Catalina bajo la pluma de Tony McNamara, escritor australiano nominado al Oscar por coescribir el guion de The Favourite de Yorgos Lanthimos. Así que si te gustó esta película y estás buscando una serie de época realizada bajo estos mismos términos… The Great es simplemente perfecta.

Debido al éxito de la primera temporada de 10 episodios, Hulu dio luz verde a una segunda entrega. Mientras, The Great está disponible en Starzplay.

The Vow

El 27 de octubre, Keith Raniere recibió una sentencia de 120 años de prisión por cargos de tráfico sexual, pornografía infantil, fraude, y más. Raniere fue el cofundador y líder de la empresa NXIVM, una compañía que vendía programas de éxito y seminarios de superación personal. Sin embargo, utilizaba un esquema piramidal de reclutamiento.

En 2017, el New York Times reveló que dentro de NXIVM, había un grupo de culto donde las mujeres eran esclavas sexuales de Raniere y de otras mujeres. Entre las decenas de víctimas, hay menos de edad no sólo en Estados Unidos, sino Canadá e incluso México.

El escándalo nació cuando se reveló que las mujeres eran marcadas con las iniciales de Raniere para someterlas, chantajearlas y obligarlas a hacer tareas.

La historia de supervivencia de algunas mujeres que estuvieron dentro de DOS, se retrata en la serie documental The Vow de HBO, la cual toma como referencia a una de las primeras víctimas en hablar, Sarah Edmondson.

También conversa con otras personas que formaron parte de los distintos programas de NXIVM (fuera de este culto sexual) como su esposo Anthony ‘Nippy’ Ames, Vicente, Bonnie Piesse y la actriz Catherine Oxenberg, quien luchó por sacar a su hija de DOS.

The Vow se confirmo para una segunda temporada, y su primera entrega de 9 episodios está disponible en y HBO Go.

Devs

Piensen en las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, y con seguridad aparecerá el nombre de Alex Garland. Él escribió 28 Days Later, Never Let Me Go, el regreso de Dredd. Esto sin mencionar que debutó como director con Ex Machina y estrenó en Netflix la adaptación de Annihilation.

Entre todas estas cintas, también se lanzó a escribir y supervisar algunos videojuegos. Así que sí, no hay duda de que es uno de los nombres más pesados dentro de este género. La única duda es cuándo saltaría a la televisión…

2020 fue la respuesta con Devs, una serie de ocho episodios que nos presenta a Forest, dueño de una empresa de tecnología, Amaya. Aquí se desarrolla una computadora capaz de calcular las causas y resultados de todos los eventos del universo. Es una máquina, por decirlo de alguna manera, que lo sabe todo.

También conocemos a Lily, una ingeniera de Amaya que mantiene una relación con Sergei, quien desaparece después de que se asigna a participar en un proyecto secreto que lleva por nombre Devs (el cual da nombre a la serie).

Garland se caracteriza por crear escenarios y atmósferas que requieren mucha atención de parte de las audiencias. Sus historias son inteligentes, ambiciosas y reflexivas en cuanto al lugar que ocupa la humanidad. Y Devs no es al excepción. No sólo son estos escenarios ultrasceretos que juegan con una atmósfera de la laboratorio donde se define el destino de la humanidad; sino la realidad de las personas que laboran ahí y la pregunta del millón: ¿qué sucede cuando sabemos demasiado?, ¿qué hacemos con esa información?

Devs está disponible en Claro Video (hasta el 30 de noviembre) / Fox Premium.

Blood of Zeus

Netflix le ha entrado al quite a los animes (hechos en Estados Unidos, desde luego), y este 2020 lleva el título de Blood of Zeus. La primera temporada tiene como protagonista a Heron, un semidios que descubre que es hijo de Zeus.

La madre de Heron, Electra es una reina maltratada por su esposo. Zeus, enamorado de Electra se disfraza de su esposo en las noches para poder estar con ella. Con el tiempo, la reina descubre que está embarazada: primero da a luz a Heron, hijo de Zeus, y luego al hijo mortal del rey.

Al darse cuenta de la traición, el rey busca asesinar al niño, por lo que Zeus entra al quite para salvarlos llevándolos a una ciudad. Sin embargo, Hera, la esposa de Zeus, también quiere vengarse, por lo que Zeus llena el cielo de nubes. Así, desde la llegada de Heron, no ha parado de llover… lo que lleva los lugareños a odiar a Electra y su hijo.

Blood of Zeus está creada por los hermanos Charley y Vlas Parlapanides. A pesar del éxito, Netflix no ha anunciado que habría una segunda temporada… que sería bien merecida.

Blood of Zeus está disponible en Netflix.

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Hay trabajos que en automático nos hacen pensar que son lo mejor del mundo: sommelier, crítico de comida, paseadores de perros, y desde luego, desarrollador de videojuegos. Sin embargo, cada uno de estos empleos tiene sus pequeños infiernos, y desarrollar un videojuego no siempre es felicidad y diversión. También hay un riesgo: el del fracaso, el rechazo y la marca que eso deja para siempre.

Mythic Quest: Raven’s Banquet, serie original de 9 episodios de AppleTV+, pone al centro de su historia una compañía de desarrolladores de videojuegos. Ian Grimm, director creativo de un famoso juego que lleva por nombre Myhtic Quest, está trabajando en la “secuela” que llevará por nombre “Raven’s Banquet”.

Junto a Ian está Poppi, Brad, Longbottom y David, quienes hacen que la magia suceda a pesar de que se odian entre sí. Y no es un odio que sólo implique pensar que lo que dice la otra persona es tonto, sino de negarse a colaborar… y aquí es donde reside la comedia de Mythic Quest.

Todo lo que sucede y dicen, influye en su realidad y la realidad virtual que crean para una audiencia, pero sobre todo para ellos mismos. Ron McElhenney, quien toma el protagónico de Ian, viene de It’s Always Sunny in Philaephia, y quizá encontremos un poco de eso en Mythic Quest, pero aterrizado a un estudio de videojuegos.

Mythic Quest: Raven’s Banquet está disponible en AppleTV+.

Gangs of London

Para empezar, hemos de culpar a Guy Rtichie por crear una obsesión por parte de la audiencia hacia el mundo criminal de Londres. Razón, indirecta es justo decirlo, por la cual series como Peaky Blinders han sido tan populares en los últimos años. En este caso, el elenco es espectacular, la historia abrumadora, los escenarios perfectos y otros elementos como la música, destacan.

Pero en gran parte es porque nos parece fascinante este mundo criminal en el que se desarrollan mafias…

Por eso, no es de extrañarse que Gangs of London, serie que llegó este 2020, haya sido un verdadero éxito. Se trata de una producción de Gareth Evans y Matt Flannery que nos presenta el imperio de mafia de la familia Wallace. Tras la muerte de su líder, su hijo llamado Sean, debe tomar su lugar y descubrir quién ordenó el ataque a su padre. Y esto lo hace con la ayuda de otra familia, los Dumani.

Han de saber que el personaje de Sean Wallace, lo interpreta Joe Cole (Black Mirror con “Hang the DJ” y John Shelby en Peaky Blinders). Pero también vemos a otros actores que han aparecido en grandes producciones británicas como Game of Thrones, His Dark Materials y más.

Gangs of London tendrá una segunda temporada. La primera entrega está disponible en Strazplay.

Otras imperdibles

Little Fires Everywhere (Hulu disponible en Prime Vide)

Mrs. America (FX disponible en Claro Video hasta el 30 de noviembre / Fox Premium)

High Fidelity (Hulu disponible en Strazplay)

Lovecraft Country (HBO disponible en HBO Go)

The Undoing (HBO disponible en HBO Go)

Run (HBO disponible em HBO Go)

Tiny World (AppleTV+)

I’ll Be Gone in the Dark (HBO disponible en HBO Go)

Las que nos quedaron a deber

Ratched (Netflix)

Star Trek: Picard (Prime Video)

Locke & Key (Netflix)

Hunters (Prime Video)

Penny Dreadful: City of Angels (Prime Video)

Snowpiercer (Netflix)

Space Force (Netflix)