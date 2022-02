5 razones para estar emocionados (y asustados) con el tráiler de ‘Men’ de Alex Garland

Este 2022 es una año espectacular para el cine. Los estrenos que se tienen preparado para el resto del año, corresponden a algunas de las producciones más esperadas desde hace años, los cuales se complementan con varios títulos independientes que marcan el regreso de grandes directores como Robert Eggers (The Northman), Ari Aster (Dissapointment Blvd.), Jordan Peele (Nope) o Alex Garland (Men).

Y es esta última cinta la que nos trae aquí, pues Men, en manos de A24, acaba de lanzar su primer teaser tráiler que nos dejó con más preguntas que respuestas. Sin embargo, nos da a entender también que se trata de una de las cintas más interesantes y misteriosas que a juzgar por la filmografía de Garland, volverá a presentar una base de ciencia ficción que juega con elementos de horror.

Pero antes de decirles 5 razones por las cuales debemos estar muy emocionados con este estreno, al mismo tiempo que asustados, les dejamos por acá el tráiler para que vayan calentando motores.

El regreso de Alex Garland

La carrera de Alex Garland es enorme al tratarse de de uno de los más grandes novelistas, guionistas y directores. Para que se den una idea, su primera novela, The Beach, se convirtió en película en manos de Danny Boyle con el protagónico de Leonardo DiCaprio. Después de escribir algunas cosas más, le entró al cine con el guion, para Boyle, de 28 Days Later con Cillian Murphy.

Volvió a unirse a Boyle con el guion de Sunshine y la producción ejectuvia de 28 Weeks Later. En 2010 escribió la adaptación de Never Let Me Go protagonizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield. Dos años después, escribió y produjo la nueva versión de Dredd con Karl Urban.

Pero fue hasta 2015 que decidió saltar como director con su propia historia titulada Ex Machina, protagonizada por Alicia Vikander, Oscar Isaac y Domhnall Gleeson. La película recibió críticas positivas y se coló a los premios Oscar con una nominación por Mejor Guion Original y una estatuilla por Efectos Especiales.

En 2018 dirigió su segundo largometraje titulado Annihilation, cuya adaptación corrió a su cargo al reunir a un elenco comandado por Natalie Portman y Isaac. Galand se desapareció un par de años, y en 2020 regresó con un proyecto para la televisión titulado Devs (FX/Hulu). Por eso, su regreso este 2022 con Men, nos parece tan emocionante.

La mejor noticia es que ya tiene mapeado su próximo proyecto. Bajo el título de Civil War, Alex Garland incluyó a Kirsten Dunst en su elenco junto a Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson y Cailee Spaeny, para una épica de acción de la que aún no se han revelado detalles.

Jessie Buckley

Jessie Buckley es la protagonista de Men, y compartirá créditos junto a Rory Kinnear (a quien recordamos por el infame episodio de National Anthem de Black Mirror) y Paapa Essiedu (coprotagonista de I May Destroy You). El elenco de esta nueva producción de Garland es grandioso, pero vale la pena mencionar la presencia de Buckley.

Jessie Buckley lleva muy poco tiempo en la industria, pero su historial es bastante impresionante. Fue hasta 2020 con el estreno de I’m Thinking of Ending Things, que recibió la atención que merecía, incluso haciendo un llamado a una nominación al Oscar por el extraño personaje escrito por Charlie Kaufman.

Pero es hasta este 2022, y de manera sorpresiva, que le entró a la contienda de los Oscar. El pasado martes 8 de febrero se dieron a conocer los nominados de la Academia en su edición 94. Una de las sopresas fue la mención de Jessie Buckley en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por The Lost Daughter, una nominación bastante merecida que no había sonado mucho entre las predicciones.

La historia

En realidad, se sabe poco de la historia, pero se han ido revelando algunos detalles importantes. Buckley interpreta a una mujer llamada Harper, quien tras la muerte de su esposo, decide tomar unas vacaciones en el campo inglés para sanar las heridas de la périda.

Pero es durante este periodo y en este lugar, que comienzan a suceder algunas cosas extrañas al protagonizar eventos aterradores que, al menos como dice la sinopsis, “tienen que ver con los hombres”. Algo o alguien está escondido en los alrrededores del bosque para acosarla y hacerla vivir una pesadilla que no distingue de entre su pasado y su presente.

Un montón de referencias religiosas

En este primer avance de Men, podemos ver a Harper (Buckley) pasenado en un verde bosque en donde se encuentra con un túnel oscuro. El eco de su voz viaja por el tunel, y se mantiene sonando mientras nos lleva a un recorrido entre una iglesia y su encuentro con un hombre (Kinnear) que está parado junto a un árbol de manzanas. Sin decir agua va, el sujeto desaparece y comienzan a caer las manzanas del árbol.

¿Será acaso una alegoría de Adán y Eva en la que se asuma que ella estuvo antes que él? Harper siempre tiene el mismo vestido, pero lo muestra o lo tapa con un abrigo o suéter de una escena a otra mientras comienza a ver una figura humana (o eso parece) en los alrededores del lugar donde se encuentra.

Luego, las cosas se ponen más intensas cuando vemos a Harper en una casa roja donde un sujeto amenaza con entrar al lugar. Ella grita “¿Por qué hacen esto?“. Regresamos al túnel donde ve una figura al otro lado que se mueve. Cuando decide correr y salir, esta figura va tras ella. ¿Será ella misma? Al cierre del tráiler, vemos el título de Men en un fondo que asemeja la piel de una serpiente.

La fecha de estreno

Una gran noticia es que no tendremos que esperar mucho tiempo para que se estrene Men, pues la cinta está programada para salir el 20 de mayo de 2022. Aún no sabemos cómo será el plan de salida, y si en esas mismas fechas llegará a México, pero esperemos que suceda algo similar como con The Northman, la cual se estrenará de manera internacional en la misma fecha: 21 de abril.