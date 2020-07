Cine mexicano: Michel Franco y Yulene Olaizola competirán en el Festival de Venecia 2020

El cine mexicano ha sido (y será) el más grande embajador de México en todo el mundo. Desde la Época de oro, hasta este 2020, nuestro cine nos ha representado en los festivales más grandes en todo el mundo. Y este año es el turno de Yulene Olaizola con su último metraje Selva trágica y Nuevo orden de Michel Franco en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2020.

Como recordamos, el año pasado el León de oro se lo llevó Joker de Todd Phillips, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix que se convirtió en un éxito en taquilla al nivel mundial. Además, compitió en los premios Oscar y le dio una estatuilla a Phoenix.

Mostra de Venecia 2020

Del 2 a 12 d septiembre de 2020, se llevará a cabo la 77 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, una de las muestras más importantes dentro de la industria fílmica. Debido a la pandemia, el festival se hará entre lo virtual y actividades presenciales.

De este modo, anunció las películas que formarán parte de su Selección oficial y las otras competencias que la conforman. Y aquí es donde entran el nombre de dos mexicanos que irán en representación de nuestro país. En la Selección oficial, es decir, las películas que competirán por el León de oro (máximo galardón), está el nombre de Michel Franco con Nuevo orden.

Del otro lado está Yulene Olaizola con Selva trágica, la cual competirá en la sección Orizzonti, un concurso de películas internacionales que difunden y premian las producciones que muestran las “últimas tendencias estéticas“.

Nuevo orden de Michel Franco

Esta cinta está entre las 18 producciones que pueden ir por el León de Oro, y es la única hablada en español. Esta es la primera vez que Michel Franco compite en Venecia, quien ya es un viejo conocido del Festival de Cannes, por ejemplo.

Nuevo orden cuenta en su elenco con Diego Boneta, Mónica del Carmen, Dario Yazbek, Naián González Norvind, Eligio Meléndez y más. Esta cinta nos presenta a una familia acomodada en México que vive muy lejos de la realidad del país: pobreza, violencia, falta de oportunidades, desigualdad, discriminación.

Las primeras imágenes, salidas a principios de 2020, muestran una fiesta en una residencia que se interrumpe cuando personas de “clase baja” entran al hogar y comienzan a atacar a los de la fiesta. Nuevo orden de Michel Franco es un retrato distópico de algo que sucede en la realidad de México: hay un sinfín de realidades que, a través de la violencia, se unen en momentos de tragedia.

Selva trágica de Yulene Olaizola

Selva trágica está ambientada en 1920 en la selva maya del estado de Quintana Roo. El filme sigue a un grupo de mexicanos que se encuentran a una joven negra de Belice. La presencia de esta mujer, los pone en jaque, los enfrenta entre sí, contra sus demonios y despiertas algunas pasiones. Sin embargo, todo está relacionado con una figura misteriosa que forma parte de una antigua leyenda.

Yulene Olaizola inició en el mundo del cine con una cinta documental titulada Intimidades de Shakespeare, la cual le dio cierto renombre internacional al participar en diversos festivales. Fue en 2010 cuando le entró al cine de ficción con Paraísos Artificiales, a la que le siguió Fogo (presentada en Cannes) y Epitafio en 2012 y 2015, respectivamente.

Selección oficial

In Between Dying de Hilal Baydarov (Azerbaijan, Estados Unidos)

Le Sorelle Macaluso de Emma Dante (Italia)

The World to Come de Mona Fastvold (Estados Unidos)

Nuevo orden de Michel Franco (México, Francia)

Lovers de Nicole Garcia (Francia)

Guest of Honor de Atom Egoyan (Canadá)

Laila in Haifa de Amos Gitai (Israel, Francia)

Dear Comrades de Andrei Konchalovsky (Rusia)

Wife of a Spy de Kiyoshi Kurosawa (Japón)

Sun Children de Majid Majidi (Irán)

Pieces of a Woman de Kornel Mundruczo (Canadá, Hungría)

Miss Marx de Susanna Nicchiarelli (Italia, Bélgica)

Padrenostro de Claudio Noce (Italia)

Notturno de Gianfranco Rosi (Italia, Francia, Alemania)

Never Gonna Snow Again de Malgorzata Szumowska y Michal Englert (Polonia, Alemania)

The Disciple de Chaitanya Tamhane (India)

And Tomorrow The Entire World de Julia Von Heinz (Germany, France)

“Quo Vadis, Aida?,” Jasmila Zbanic (Bosnia y Herzegovina, Austria, Rumania, Holanda, Alemania, Polonia, Francia, Noruega)

Nomadland de Chloe Zhao (Estados Unidos)