Mike Bautista: De bailar en secreto en CDMX a bailar junto a The Weeknd en el Super Bowl

Tenía 17 años cuando Mike Bautista descubrió que bailar era su pasión. De hecho, encontró su vocación cuando fue chambelán de su prima, así que después de esa experiencia, le pidió a su familia que le enseñaran a bailar ritmos como la salsa y otros a escondidas, pues le daba pena que en las fiestas vieran que sabía moverse. Pero esa vergüenza desapareció poco tiempo después, y hoy, Mike es uno de los bailarines mexicanos con más potencial en Hollywood; tan así, que el domingo 7 de febrero de 2021, fue parte del show del Medio Tiempo de The Weeknd.

Su historia comienza en CDMX, ciudad donde nació, creció, estudió, pero como muchas otras profesiones, “se topó con pared” al ver que las oportunidades no abundaban y también porque fue a perseguir el sueño americano.

“Muy joven, me uní a una academia, donde aprendí mucho y me permitió convertirme en bailarín de imitadores. Pero yo quería más, quería bailar con los artistas“, nos contó vía telefónica Bautista, quien actualmente vive en Los Ángeles, California, junto a su esposa, quien también es bailarina.

Gracias a su talento, Bautista, de 32 años, ganó una beca en la escuela Black Studio, donde conoció a un maestro y coreógrafo que lo conectó con la cantante Yuridia y así fue como se convirtió en bailarín de celebridades como Gloria Trevi con quien compartió escenario en el Auditorio Nacional.

Pero Mike quería seguir creciendo, y con su visa de turista, tomó su maleta y se fue a Nueva York, donde se reencontró con su papá, quien migró a dicho país para trabajar y poder darle una vida mejor a su familia.

“Yo no sabía inglés. Lo aprendí escuchando a la gente en el transporte público y escribiendo como guiones sobre situaciones que me podían pasar como invitar a una mujer al cine o a comer. Así lo aprendí“, nos contó Mike, quien vivió tres meses en dicha ciudad y para poder pagar sus clases trabajaba “por debajo de la mesa” como pintor o constructor.

Aunque comenzaba a hacerse de un nombre en la Gran Manzana, Mike tuvo que regresar por cuestiones migratorias –no, no pienses mal, solo que su vida de turista no le dejaba estar más tiempo–.

Gracias a la experiencia que le dejó haber estudiado en el Broadway Dance Center Peridance Capezio Center, en México logró el puesto de primer bailarín, de la compañía Crisol Danza Fusion, donde participó en la puesta en escena “Azteca Spirit”.

Pero Mike quería más.

Su llegada a Los Ángeles

Con 25 años, dejó México nuevamente para mudarse a Los Ángeles, donde se dio cuenta que la competencia era ruda, pues como bien lo señaló “te das cuenta que hay mil mejores que tú“, pero eso no lo frenó, al contrario, luchó al grado de formar parte de una agencia que lo conectó con el coreógrafo de Michael Jackson, Travis Payne, con quien trabajó.

“Confiaron en mí y me dieron una visa de trabajo porque tuve que rechazar muchas producciones porque no tenía los papeles necesarios“, nos confesó Mike, quien para poder vivir en dicha ciudad aceptaba trabajos en clubs nocturnos o en restaurantes.

El “big break”

Fue en 2020, cuando Mike fue seleccionado para formar parte del tour de Ricky Martin “All In”, el cual se pospuso porque #pandemia.

“Fue el 7 de febrero de 2020, cuando inició el World Tour de Ricky Martin en Las Vegas. Yo estaba emocionadísimo porque era mi primer gira mundial. Definitivamente hay un antes y después tras este paso que di“, nos relató emocionado Mike, pero su gran “big break” se vio interrumpido por la pandemia. “Yo tenía muchas ganas de presentarme en CDMX para que mi familia me viera, pero no se pudo porque justo el día que nos íbamos a presentar en Monterrey fue cuando se pospuso todo. Tengo fe en que pronto se reactive el entretenimiento“.

El mail de The Weeknd

“¿Se equivocaron de persona? ¿Realmente me están invitando a mí a formar parte del show del Medio Tiempo con The Weeknd? Tuve que leer seis veces el mail para confirmar que efectivamente era para mí. Obvio dije que sí“, relató el bailarín de 32 años, quien dos días después de recibir el correo, empezó a ensayar la coreografía vía zoom.

“Tuvimos seis días para montar todo el show. Cuando llegamos a Tampa a ensayar, todos los días cambiaban algo de la coreografía. Te puedo decir que el sábado fue cuando quedó todo”, detalló Mike.

Lo que no vimos del show

Muchos usuarios de redes sociales se quejaron porque The Weeknd nunca se cambió y su show fue muy “plano”, pero Mike nos confesó que los bailarines se cambiaron tres veces.

“Cuando estábamos en las gradas usamos una gabardina blanca. Después, nos cambiamos a un vestuario negro y ya cuando nos bajamos al campo nos pusimos un saco rojo“, añadió el mexicano.

Aunque leyó los comentarios, Bautista no le presta atención a los “haters”, pues como nos explicó “ellos no ven todo lo que nosotros sí. La tele no muestra todo”.

¿Qué te deja esta experiencia?

“Estoy muy orgulloso, me siento motivado. De hecho, apenas lo estoy asimilando porque me doy cuenta que fue algo histórico, pero también siento mucha responsabilidad de seguir luchando por lo que quiero, pero siempre con los pies en la tierra“.

