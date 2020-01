Si algo nos ha quedado muy claro con el elenco de Stranger Things es que además de ser buenos a la hora de actuar, también tienen un lado musical que se les da bastante bien. Finn Wolfhard, Gaten Materazzo, Joe Keery y Maya Hawke (Mike, Dustin, Steve y Robin en la serie) han demostrado que son capaces de componer sus propias canciones, pero faltaba que una de las protagonistas en mostrarnos sus dotes musicales, Millie Bobbie Brown.

La actriz que le da vida a Eleven –la niña que siempre los anda salvando del Demogoron y el Mind Flayer con sus poderes psíquicos– ha compartido en vísperas del Año Nuevo un video que sin duda nos demuestra que pudo tener una carrera en la música. En él vemos a una pequeña Millie Bobbie Brown de siete años cantando “Someone Like You”, el megahitazo que publicó Adele en 2011.

Con todas las ganas del mundo, Millie toma un micrófono rosa mientras un video de la cantante inglesa la acompaña de fondo. Además de mostrarle este video a todos sus fans se tomó el tiempo de reflexionar y recordar todas las cosas que le sucedieron en esta década, pues pasó de ser una niña que quería ser actriz ha convertirse en una de las actrices jóvenes más importantes de la actualidad.

“A principios de esta década yo tenía 6 años, yendo a la escuela y haciendo que mi clase me escuchara cantar las 24 horas del día, probablemente ni siquiera pensaba en dónde estaría al final. Encontré mi pasión en 2013 cuando supe que me encantaba estar en cámara, en 2014 -2015 estaba rogando a los agentes de casting que creyeran en mí. A finales de 2015 Carmen Cuba, los hermanos Duffer, Shawn Levy y Dan Cohen pero sobre todo Netflix creyeron en mí. Desde entonces he estado en todo el mundo conociéndolos a todos ustedes. Conocí a la gente más genuina. Crecí y aprendí muchas cosas”, escribió la señorita Millie Bobbie Brown.