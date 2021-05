Ya queremos visitarlo: ¡MUBI abrirá su primer cine en la CDMX!

De un tiempo para acá, MUBI se ha posicionado como una de las plataformas de streaming más reconocidas dentro de dicho mercado. Y es que su oferta de contenidos es bastante diferente a lo que sus competidores ponen a nuestro alcance. Sin embargo, ahora este servicio está listo para dar un nuevo paso en y México está incluido en el paquete.

La empresa fundada por el turco Efe Çakarel tiene planes para abrir su primer cine físico. A través de sus redes sociales, dieron a conocer los planes y otras imágenes para dar una idea de cómo lucirá el establecimiento, y eso no es todo: será la CDMX el lugar donde abra exclusivamente.

Del streaming a las salas: MUBI abrirá su primer cine en México

Dentro de la industria cinematográfica, hemos visto como las plataformas de streaming han ganado bastante terreno cuando se trata llevar estrenos al público o incluso, realizar películas. De alguna manera, la balanza se ha equilibrado en cuanto a la decisión de las casas productora sobre si llevar sus producciones directamente a la gran pantalla grande o ceder los derechos de distribución a Netflix, Prime Video, Apple TV Plus, etcétera.

Y aunque esa es la tendencia del momento, debemos decir que no es una regla a seguir. Por eso llama bastante la atención el proyecto que MUBI acaba de anunciar. El servicio de streaming, caracterizado por su catálogo de cine de arte e independiente, está construyendo su primer cine físico en la Ciudad de México y por el momento, será el único que abra la compañía en el mundo.

Tal como lo indican en un comunicado oficial, el diseño de este cine los está llevando a cabo el estudio Armature Globale en Milán, Italia. De acuerdo con lo que indican, este edificio no tendrá la clásica fachada cuadrada que la mayoría de los establecimientos alrededor del mundo, optando por una figura circular más llamativa “para romper los esquemas más ordinarios de la arquitectura”.

Dentro de él, se contempla colocar cuatro pantallas gigantes que, al parecer, podrán funcionar al mismo tiempo al momento de proyectar una película e incluso de maneras separadas. Habrá dos pantallas principales destinadas donde podremos ver un largometraje de la manera tradicional, mientras que en las laterales se destinarán a reproducir formatos más experimentales. La cosa aquí es que MUBI quiere que este entorno no luzca cerrado y que por el contrario, haga más dinámica la experiencia.

¿Dónde y cuándo abre?

Por el momento, no se ha especificado cuándo se terminará la obra o qué capacidad tendrá. Solo se sabe que serán 400 metros cuadrados el espacio sobre el que se establecerá. Tampoco se dado una fecha de inauguración, pero por acá andaremos atentos a lo que se anuncie.

Y aunque en realidad MUBI no ha señalado abiertamente dónde se localizará su primer cine físico, echándole un vistazo a Google Maps se aprecia que el recinto se localizará en las inmediaciones de la calle Dr Erazo 174, en la colonia Doctores, entre el metro Niños Héroes y Hospital General, cerca de la Av. Cuauhtémoc y el Jardín Pushkin. Ahora, solo queda ser pacientes y si aún no has probado la plataforma de streaming, dale una checada antes de que abra este cine.