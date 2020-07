El compositor Ennio Morricone muere a los 91 años

Un día triste para el séptimo arte, ya que uno de sus grandes arquitectos ha fallecido. El día de hoy, lunes 6 de julio, se ha confirmado la muerte del compositor italiano Ennio Morricone, a la edad de 91 años, a causa de complicaciones derivadas de una fractura de fémur.

Hablar de Ennio Morricone es hablar de uno de los principales creadores del cine mundial y, más que eso, quizás el mejor narrador auditivo de la historia. Basta con recordar alguna de las 500 melodías que compuso para entrar de lleno en las atmósferas propuestas por directores como Sergio Leone, Gissepe Tornatore y Quentin Tarantino.

Ennio Morricone nació en Roma, Italia en noviembre de 1928. Desde temprana edad mostró interés por la música y, aunque sus primeros pasos fueron como músico (fue trompetista), pronto descubrió su habilidad casi innata para la composición, al crear melodías para programas de radio y televisión.

Columna fundamental del spaguetti western

Aunque comenzó a componer para filmes desde la década de los 50, esto lo hacía sin recibir crédito o para filmes poco recordados. Pero eso cambió cuando se unió a Sergio Leone. Juntos, se encargaron de dar personalidad al género del spaguetti western y como muestra principal está la legendaria The Good, the Ugly and the Bad y la llamada Trilogía del Dólar.

A partir de ahí (1966), Ennio Morricone trabajó ininterrumpidamente con directores de gran renombre, como Pier Paolo Pasolini, Roland Joffé, Bernardo Bertolucci, Brian de Palma, Giussepe Tornatore y, más recientemente, con Quentin Tarantino.

Morricone recibió su primer Oscar en 2016

Por increíble que parezca, apenas hace cuatro años Ennio Morricone recibió su primer Oscar, por su trabajo para The Hateful Eight. Pero bueno, antes de eso ya había sido reconocido con premios como el BAFTA, el León Dorado honorífico del Festival de Cine de Venecia, la Legión de Honor de Francia y más de un ciento de reconocimientos más, a los que este año se sumó el Premio Princesa de Asturias en Arte.

“En las películas que establecieron su reputación en la década de 1960 (…) la música de Morricone es todo menos un telón de fondo”, comentó en 2007 el crítico Jon Parales para The New York Times, al hablar de la época de Morricone en los spaguetti western, pero eso aplica para la gran mayoría de su trabajo.

La noticia del fallecimiento de Ennio Morricone fue confirmada por su abogado, Giorgio Assumma, quien –de acuerdo con diversos medios– señaló que el compositor fue internado desde la semana pasada, luego de una caída que le provocó una lesión en el fémur. Descanse en paz.