Murió a los 57 años Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta

Durante los seis meses y cachito que llevamos de 2020, hemos tenido que decirle adiós a un montón de figuras del entretenimiento y en particular del cine. Lamentablemente el 12 de julio, Kelly Preston, actriz de películas como Christine, Twins y Jerry McGuire murió a los 57 años luego de perder una larga batalla contra el cáncer de mama.

La noticia de la muerte de Preston la confirmo su esposo y actor, John Travolta este 13 de julio. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la estrella se despidió de su amiga y cómplice, agradeciendo a todas las personas y médicos que la acompañaron en esta lucha y pidiéndole a todos que respetaran el momento por el que está pasando su familia.

El mensaje de John Travolta

“Con gran pesar les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido la batalla de dos años contra el cáncer de mama. Luchó una valiente batalla con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos a sus médicos y enfermeras del Centro de Cáncer MD Anderson, a todos los centros médicos que la han ayudado, así como a sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar ahí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme de antemano si no saben de nosotros por un tiempo. Pero por favor sepa que sentiré su efusión de amor en las próximas semanas y meses mientras sanamos”.

De acuerdo con People, la noticia de su batalla contra el cáncer fue una sorpresa para muchos. El representante de Kelly Preston comentó a la misma fuente que la actriz había elegido mantener su diagnóstico en privado.

La carrera de Kelly Preston

Kelly Preston nació el 13 de octubre de 1962 en Honolulu, Hawai, siendo hija de un trabajador de una empresa agrícola y de la administradora de un centro de salud mental. Su padre murió cuando ella sólo tenía tres años de edad, así que su madre decidió volver a casarse e intentar rehacer su vida, es por eso que vivieron en distintos lugares como Irak y Australia hasta establecerse por completo en California.

Preston estudió teatro en la Universidad del Sur de California y poco a poco se fue abriendo camino en el mundo glamoroso de Hollywood, ganándose pequeños papeles en producciones importantes de los 80 como Hawaii Five-O, Quincy M.E. y CHiPs. La oportunidad grande le llegó en 1985 cuando interpretó a Mary Lee en la serie juvenil de televisión, For Love and Honor, que duró sólo una temporada.

Ese mismo año apareció en la película Mischief donde le dio vida a Marilyn McCauley, después de eso su carrera comenzó a despegar, trabajando en producciones como SpaceCamp, Twins, Spellbinder, For Love of the Game, View From the Top The Cat in the Hat y Jerry Maguire –donde compartió créditos con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. y Renée Zellweger–.

Y no solo eso, Preston también trabajó con Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Danny Trejo y Salma Hayek en From Dusk Till Dawn, apareció en Jack Frost con Michael Keaton, Holy Man protagonizada por Jeff Goldblum y Eddie Murphy, What a Girl Wants junto a Colin Firth y Amanda Bynes, y muchas cintas más.

La dupla Preston y Travolta

Kelly Preston y John Travolta se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaron en la película The Experts, a partir de ahí se les vio juntos por todos lados y dos años más tarde se casaron. A lo largo de casi 29 años de matrimonio, ambos trabajaron en cintas como Battlefield Earth y Old Dog, pero su última colaboración fue en la película Gotti de 2018, en la que interpretó a Victoria Gotti, la esposa del jefe de la mafia John Gotti.

Travolta y Preston tuvieron tres hijos, Ella, Benjamin y Jett –quien murió en 2009–. Ambos tuvieron que luchar junto a su hijo por un largo tiempo, quien padecía la enfermedad de Kawasaki y tras años de ganar batallas y perder algunas otras, la pareja tuvo que despedirse de él a los 16 años de edad.