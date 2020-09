Murió a los 82 años Diana Rigg, actriz de ‘Game of Thrones’ y ‘The Avengers’

Ya que le pare el 2020, ¿no? En estos casi nueve meses que lleva el año, nos ha tocado despedirnos de grandes figuras del entretenimiento y parece que lo único que nos queda es mirar a lo lejos como cada uno de ellos nos dice adiós. Y lamentablemente hoy no es la excepción porque este 10 de septiembre, Diana Rigg, actriz británica que muchos recordarán por interpretar a Olenna Tyrell en la popular serie de HBO, Game of Thrones, murió a los 82 años.

De acuerdo con un comunicado compartido por la BBC, su agente confirmó la noticia e informó que falleció pacíficamente junto a todos sus seres queridos.“Estaba en casa con su familia, que ha pedido privacidad en este momento difícil”, añadió el manager. Su hija, la actriz Rachael Stirling, dijo que Rigg murió de cáncer, después de ser diagnosticada en marzo de este año y tras luchar por varios meses contra la enfermedad.

“Pasó sus últimos meses reflexionando alegremente sobre su extraordinaria vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión”, dijo la hija de Diana Rigg. Quizá muchos la recordemos por el papel que tuvo en la adaptación de las obras de George R.R. Martin en la televisión, pero más allá de ese personaje, fue una verdadera leyenda de la actuación que recibió algunos de los mejores premios por sus interpretaciones.

¿Quién fue Diana Rigg?

Diana Rigg nació el 20 de julio de 1938 en Doncaster, en el condado de Yorkshire del Sur en el Reino Unido. Tras pasar varios años entre este país y la India, finalmente a los 8 años volvió a Inglaterra para continuar con sus estudios, y aunque no le gustaba para nada la escuela, se sintió cautivada por la actuación, gracias a los grandes de la literatura como T.S. Elliot y por supuesto, William Shakespeare.

Para 1957 logró entrar a la Real Academia de Arte Dramático de Londres, debutando con la puesta en escena The Caucasian Chalk Circle, aunque no todo fue maravilloso para ella, pues trabajó dos años como asistente del directos de escena. Pero en 1959 su suerte cambió cuando firmó un contrato con la Royal Shakespeare Company donde comenzó a ganar reconocimiento gracias a su trabajo en obras como El Rey Lear y A Midsummer Night’s Dream –esta última junto a Judy Dench y Helen Mirren–.

El salto a la televisión y la fama

Aunque en el círculo teatral del Reino Unido la reconocían, Diana Rigg decidió tomar un paso arriesgado probando en la televisión. En 1963 se presentó a una audición para el papel de Emma Peel en la serie televisiva The Avengers (no, no los de Marvel) el cual consiguió. El personaje que Rigg encarnó en esta producción cambió los patrones acostumbrados en la épica, ya que representaba a un nuevo tipo de mujer, más liberal, independiente y cerebral e involucrada en el movimiento feminista de finales de los sesenta.

También logró algo histórico para el entretenimiento británico en los 60, pues al darse cuenta de que ganaba menos que el operador de cámara, amenazó con dejar la serie si no le aumentaban el salario. No sólo consiguió que le cayeran más libras esterlinas a su cuenta, sino que de igual manera obtuvo más flexibilidad en las sesiones de grabación, para que tuviera el tiempo necesario para actuar en el teatro.

Sin embargo, los problemas de Diana Rigg no se detuvieron ahí, pues siempre tuvo que lidiar con el machismo de los ejecutivos de la ABC, por no ser tratada adecuadamente. Es por eso que en un montón de ocasiones intentó dejar la serie hasta que lo cumplió en 1965, pero a lo largo de su estadía en The Avengers, recibió dos nominaciones al Emmy como mejor actriz en una serie dramática.

De chica Bond a la señora de Highgarden

Después de dejar la serie, Diana Rigg actuó en varias películas de cine, como The Assasination Bureau y hasta apareció con una chica Bond interpretando a la condesa Teresa “Tracy” Di Vicenzo, la esposa de James Bond en la película de 007, On Her Majesty’s Secret Service. Tras esta breve aventura en el mundo de espías, continuó trabajando en el cine, la televisión y el teatro, con diversos proyectos interesantes.

Entre ellos tenemos películas como Julius Caesar y The Hospital a inicios de los 70 y también recibió dos nominaciones al Tony por su trabajo en las puestas en escena. Para los 80 apareció en algunas películas y en televisión, y a finales de la décadas la nombraron Comandante del Imperio Británico, mientras que su carrera teatral iba quedando atrás.

Pero una década más tarde revivió como el ave fénix trabajando en obras como All for Love, Medea, Mother Courage y Who’s Afraid of Virginia Woolf. Por su enorme trabajo, para 1994 recibió el título de “Dame“, el equivalente femenino del “Sir” y dos años después fue nominada al Premio Oliver, máximo galardón británico de interpretación teatral, y a finales del mismo recibió el premio London Evening Standard Drama Award.

El nuevo siglo lo recibió de la mejora manera, pues a Diana Rigg la reconocieron con un BAFTA honorífico en 2000 por su trabajo en The Avengers. Pero sin duda logró conquistar a toda una nueva generación entre 2013 y 2017, cuando apareció en 18 capítulos de Game of Thrones como la reina Olenna Tyrell, personaje que en sus propias palabras, le gustó interpretar porque era mala y tenía las mejores líneas de la serie.