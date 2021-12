Murió Anne Rice, autora de obras como ‘Entrevista con el Vampiro’, por un derrame cerebral

La célebre escritora estadounidense Anne Rice, autora de obras como Entrevista con el Vampiro, murió a los 80 años de edad tras complicaciones por un derrame cerebral. Así se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook.

Christopher, hijo de Anne Rice, fue quien se encargó de escribir el breve comunicado donde se dio a conocer la lamentable noticia. Explicó en éste que la escritora sufrió un derrame cerebral días atrás, por lo que se encontraba hospitalizada.

“A principios de esta noche, Anne falleció debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral (…) Como mi madre, su apoyo para mí fue incondicional: me enseñó a abrazar mis sueños, rechazar la conformidad y desafiar las oscuras voces del miedo y la duda. Como escritora, me enseñó a desafiar los límites del género y a rendirme a mis pasiones obsesivas“, se lee en el post.

Anne Rice fue conocida especialmente por sus Crónicas Vampíricas, que incluye Entrevista Con El Vampiro, obra que fue adaptada al cine bajo la dirección de Neil Jordan y con las actuaciones de Tom Cruise y Brad Pitt. Sin embargo, también destacan obras como Las brujas de Mayfair, Nuevas historias de los vampiros, El Don del Lobo y La Hora del Ángel, perteneciente a las Crónicas Angélicas.

De acuerdo con una semblanza hecha por El País, Howard Allen O’Brien nació el 4 de octubre de 1941 en Nueva Orleans, pero vendió más de 100 millones de ejemplares de sus poco más de 30 novelas bajo el nombre que el mundo conoció y recordará por siempre: Anne Rice.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc

— Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021