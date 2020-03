Las noticias tristes no paran para los fans de Game of Thrones, pues después del final hace casi un año –que como sabemos, no a todos les encantó–, y tras la cancelación de uno de los spin-offs inspirados en la historia creada por George R.R. Martin, poco se sabe sobre su futuro. Como si no fue suficiente tener que prenderle una veladora a nuestros personajes favoritos cada capítulo para que no colgaran los tenis, hoy tenemos que decirles que no valió la pena porque murió uno de los ‘lobos’ que aparecieron en la serie.

Se trata de Odin, mejor conocido como Summer –el fiel compañero de Brank Stark y más tarde Rey de Poniente–, el perrito que después de robarse nuestros corazones por su ternura en el primer capítulo de la popular serie, ha muerto el día de hoy a causa del cáncer. Así lo informó los dueños de este héroe peludo con un mensaje emotivo en sus redes sociales, recordando al que por años más que una mascota se convirtió en parte de la familia.

“Lo tenemos desde que era un cachorro de 7 semanas de edad, y le enseñó a nuestros amigos y familiares un montón de lecciones sobre la vida, era un perro que tiene más historias que contar que algunas personas. Odin tiene demasiados logros como para ponerlos en este post, pero podemos tener un gran consuelo al saber que quedó inmortalizado para siempre en Game of Thrones como Summer, el cachorro de lobo huargo de Bran Stark”, fue un poco de lo que escribieron sobre la muerte de este perrito.

Estamos seguros que se acuerdan del primer capítulo de Game of Thrones, pero si la respuesta fue no acá les refrescamos la memoria. Además de presentarnos a personajes importantes para la historia como Ned Stark, Jon Snow o Bran Stark, también nos mostró a los lobos huargos, el animal que por miles de años ha sido el emblema de los Stark.

Por si esto fuera poco, mientras iban en camino a ejecutar a un miembro desertor de la Guardia de la Noche, el patriarca de l a unos cachorros de lobo huargo a su merced en el bosque. Ned Stark deja que los conserven y cada miembro de la familia, incluido Jon, recibe un pequeño lobo para que sea su protector. Es aquí cuando entra el pequeño Odin, ¿o deberíamos llamarlo Summer?

Como su participación solamente estuvo planeada para aparecer como un adorable lobo en medio del bosque, Odin dejó de aparecer en Game of Thrones. Desde entonces regresó con su familia, haciendo algunos tours en Belfast, Irlanda junto a sus dueños con el fin de que los fanáticos de la serie conocieran las locaciones donde se habían filmado sus escenas favoritas junto a una estrella peluda del cast como él.

La salud de Odin comenzó a deteriorarse desde hace algunos años, de acuerdo con TMZ cuando el elenco del programa de HBO se enteró que el perrito había sido diagnosticado con cáncer, hicieron una campaña para apoyarlo con sus tratamientos médicos cada semana. Lamentablemente no pudieron hacer mucho por él, así que sus últimos días los vivió paseando por la playa y comiendo sus golosinas favoritas. Un minuto de silencio para este héroe de cuatro patas.