Murió a los 89 años Shunsuke Kikuchi, el compositor de la música de ‘Dragon Ball Z’

El universo de Dragon Ball y sus fanáticos están de luto pues un hombre que ha sido parte esencial en la identidad de la serie se ha ido. El reconocido compositor Shunsuke Kikuchi falleció a la edad de 89 años, de acuerdo con lo que reportaron medios japoneses.

La información indica que estaba recibiendo tratamiento médico de neumonía por aspiración. En su país natal, además del trabajo musical que realizó para el anime de Akira Toriyama, era reconocido por ser uno de los compositores de bandas sonoras más importante de la industria.

Las increíbles batallas y los emotivos momentos que nos regaló Dragon Ball a lo largo de los años, no serían lo mismo sin las melodías que acompañaban esos instantes. Cada vez que esa genial banda sonora se reproducía, inmediatamente sabíamos que estábamos presenciando un combate de proporciones épicas o que veríamos una escena para el recuerdo, fuese triste o graciosa.

Esa música, que seguro más de uno sigue tarareando con cariño, se le debe al icónico Shunsuke Kikuchi. Desafortunadamente, como comentamos anteriormente, recién se dio a conocer que el genio perdió la vida a los 89 años. El compositor falleció el pasado sábado 24 de abril en un hospital de Tokio debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

Como colaborador de Toei Animation, Shunsuke Kikuchi participó activamente tanto en Dragon Ball (1986) como en Dragon Ball Z (1989) como el compositor principal de las bandas sonoras del anime. Además, él también creó algunos temas para diversas películas de la serie y desde 2009 hasta 2015, rediseñó el score para la entrega remasterizada conocida como Dragon Ball Z Kai.

Por este trabajo, incluso recibió homenajes en vida por parte de diversas agrupaciones como la Orquesta de Sinfonía Pop oriunda de Francia. A continuación te mostramos uno de estos tributos para que recuerdes un poco de las canciones que Kukuchi compuso para el icónico programa.

Aunque su trabajo en Dragon Ball es con el que más se le conoce, Shunsuke Kikuchi desarrolló una trayectoria como compositor de bandas sonoras desde la década de los 60 para otras series e incluso películas. Entre sus créditos se encuentran otros reconocidos animes como Doraemon, Dr. Slump, Kamen Raider, Tiger Mask y Great Mazinger (continuación de Mazinger Z), entre otras.

Apenas en febrero pasado, los fanáticos de Latinoamérica recibieron la noticia de que Ricardo Silva, el interprete del opening de DBZ, había fallecido a causa de Covid-19. Sin duda, tanto el mexicano como Shunsuke permanecerán en el corazón de los seguidores de la serie gracias a su gran contribución musical.

