¡Nada perdido! Joe Exotic, quiere que Brad Pitt o David Spade interpreten a ‘Tiger King’ en la adaptación para cine

Para cualquiera que haya pasado muchos de sus días en aislamiento viendo ‘Tiger King’ (es decir, absolutamente todos), creo que es justo decir que siete episodios simplemente no fueron suficientes. La miniserie que narra el drama en la vida de Joseph Maldonado-Passange, mejor conocido como ‘Joe Exotic’, ha resultado un verdadero trancazo bajo la firma de Netflix. Pero aprovechando la popularidad, el Rey Tigre, busca que su historia sea llevada a la pantalla grande, siempre y cuando sea con la participación de Brad Pitt o David Spade.

La miniserie, sin duda provocó que ‘Joe Exotic’, sacara las garras. Aun estando en prisión purgando una condena de 22 años, sin importar que la audiencia con Donald Trump, buscando el indulto presidencial, tenga que esperar el tiempo que sea necesario y aun cuando ni siquiera ha podido ver ni un solo capítulo de la biophic, sin duda, los reflectores lo volvieron a poner en el show y ahora a sus 57 años, no habrá quien lo pare.

Hasta ahora se sabe que la adaptación de ‘Tiger King’ para cine, podría ser una realidad, pero la verdad es que hasta ahora nadie se ha atrevido a levantar la mano para confirmarlo. Sin embargo, Hollywood Reporter logró contactar con los codirectores del programa de Netflix, Eric Goode y Rebecca Chaiklin, quienes revelaron que Exotic quiere que Brad Pitt o David Spade lo representen si la historia de su vida llega a la pantalla grande.

Pero su protagonista, no podría ser cualquiera, no. Exotic solicitó específicamente a Brad Pitt, o en su defecto a Spade, lo más parecido posible a su personaje de Joe Dirt en la película homónima. “No se refiere a David Spade como David Spade, se refiere a él como “Joe Dirt”, dieron los directores.

Por el aspecto físico, sin duda Spade sería el más adecuado para interpretar a Tiger King, pero, desafortunadamente para Exotic, no parece que Spade esté listo. En una entrevista para el programa televisivo “Entretaintment Tonight, el actor dijo: “’No sé si podría. Con todos estos debates divertidos, por eso es que realmente no lo presiono, pero Simplemente se ve muy divertido”.

Pero Exotic, no tiene que preocuparse, aunque aún no haya inversionistas, varios actores ya se pelean por interpretarlo. Dax Shepard, quien hizo Patrulla Motorizada en 2017, utilizó sus redes sociales para postularse “Si no me lanzan como Joe Exotic en la eventual película biográfica, Hollywood está roto”, escribió el actor. Ato siguiente, el prestigiado actor Edward Norton, se entrometió diciéndole a Shepard que ‘se hiciera a un lado’, antes de agregar: “Eres demasiado joven y aficionado y lo sabes”.

Para quienes se la hayan perdido, la miniserie estrenada en Marzo del 2020 en Netflix, sigue la vida de Exotic, desde que era dueño del zoológico GW Exotic Animal Park, un rancho de 16 acres en Oklahoma donde mantuvo más de 1,200 animales entre tigres, leones, osos y monos, convirtiéndose en Tiger King. Entre la polémica por la propiedad de animales salvajes y su conservación de los mismos, Joe, interfiere en la misión de Carol Baskin, Ceo de “Big Cat Rescue”, quien mantiene a más de una misma decena de felinos en sus instalaciones, bajo las mismas condiciones que en el zoológico, pero bajo el pretexto de ser un santuario.

En el inter, todo se sale de control en medio de un elenco de personajes por demás excéntricos, una historia por demás oscura en el inframundo de la crianza de felinos y con un exceso de violencia para mi gusto. La rivalidad de la pareja, finalmente culminó con el arresto del dueño del zoológico por planear asesinar a Carole. Actualmente cumple una condena de 22 años, pero Tiger King, mantiene su inocencia.

Mientras se confirma la filmación de la película, hay fuertes rumores de que Netflix agregará sorpresivamente un capítulo más a la serie de “Tiger King”