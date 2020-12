Ahora sí ya llegó la Navidad y muy pronto lo hará el Año Nuevo. Y aunque lo mejor de todo será la cena y resguardarnos en casa con la familia cercana, no faltará el tradicional reventadero de pirotecnia en las calles (que a estas alturas no entendemos que no debería suceder por la situación que atravesamos) que alterará a nuestras mascotas.

Aquellos que tienen animalitos en casa estarán preocupados por la horrible sensación de temor que el estruendo de los fuegos artificiales produce en ellos. Pero descuiden porque los amigos de Nat Geo se rifarán con una programación especial para nuestros perros, gatitos y demás estén relajados.

‘Felices Fiestas, Mascotas’

Las mascotas también son parte de nuestra familia y como tal, merecen pasarla bien en estas fechas decembrinas. Sin embargo, en México aún está muy arraigado el uso de los típicos cohetes pirotécnicos que a lo mejor a nosotros nos causan tanto conflicto, pero a los animales sí.

Por ello, National Geographic (Nat Geo) regresa este año con su cuarta edición de Felices Fiestas, Mascotas, un proyecto con el que nuestros compañeros peludos podrán pasarlo bien frente al televisor aunque afuera esté el fastidioso ruido de los fuegos artificiales.

¿De qué va el proyecto?

Desde 2017, Nat Geo puso en marcha este proyecto televisivo en el que transmiten música clásica e imágenes relajantes para que las mascotas de la casa no se alteren durante las diferentes celebraciones en las que se suele usar pirotecnia en diversas zonas de América Latina.

En esta ocasión, el canal informó que regresarán con la iniciativa las noches del 24 de diciembre y el 31 del mismo mes a las 11.00 pm. Los programas que se podrán ver a esa hora serán Sinfonía Por La Tierra y Brasil Azul, que con imágenes relajantes y melodías tranquilas no solo capturarán la atención de nuestros compañeros peludos; seguro más de uno de ustedes, queridos lectores, le entrará a la experiencia.

En caso de que no tengas el servicio de televisión por cable, acá te dejamos el contenido que el canal comparte también en YouTube. ¡Felices Fiestas!