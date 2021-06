Apple TV+ es una de las plataformas más populares dentro de la conocida streaming wars, y de hecho, destaca porque tiene diferencias considerables frente a otras plataformas como que está llena de contenido original, únicamente, e incluso con su plan de suscripción (es complicado, pues la mayoría de sus usuarios registrados no pagan suscripción a partir de la oferta de un año gratis en la compra de cualquier producto Apple).

A pesar de esto, ha logrado entrarle al quite con algunas producciones para la televisión que han generado conversaciones importantes y han reunido a nombres grandes de la industria. Uno de sus primeros éxitos fue The Morning Show con Steve Carell, Reese Whiterspoon y Jennifer Anniston, o Servant co-creada por M. Night Shymalan.

Y a poco más de un año que salió al mercado (finales de 2019), es que sigue liberando producciones de alta calidad. Una de sus últimas es The Mosquito Coast, una adaptación de la novela homónima de Paul Theroux que fue todo un éxito en la década de los 80. Esta serie de Apple TV+ es la segunda adaptación de esta obra.

Este viernes 4 de junio llegó a la plataforma el séptimo y último episodio de la primera temporada de The Mosquito Coast. Aquí conocemos a Allie Fox, un genio, autodidacta y activista del medio ambiente que vive en California con su familia: su esposa y dos [email protected]

Viven de manera austera, y tienen prohibidos ocupar dispositivos como celulares, teléfonos, computadoras, consolas de videojuegos y más. Su vida da un giro de 180 grados cuando Margot decide llamar a través de un teléfono público a sus padres, siendo localizada la llamada y el paradero de la familia.

Los Fox necesitan huir del gobierno de Estados Unidos (no sabemos por qué), por lo que deciden cruzar la frontera hacia México para empezar una nueva vida con ayuda de un grupo radical. The Mosquito Coast es un thriller cargado de drama, misterio y acción que nos envuelve en una atmósfera en la que nada ni nadie nos brinda certeza… y eso lo hace interesante.

La serie fue creada por Neil Cross, mundialmente conocido por estar detrás de Luther con Idris Elba. Cross se unió a Justin Theroux (sobrino del autor) no sólo para producirla, sino tomar el protagónico junto a Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman. AQUÍ puedes leer nuestra entrevista con el elenco.

La dirección corrió a cargo de Rupert Wyatt, quien llevó los primeros dos episodios, dando paso a Tinge Krishnan, Clare Kilner, Jeremy Podeswa y la mexicana Natalia Beristáin. Así que a propósito del final de temporada, tuvimos la oportunidad de platicar con ella, quien se hizo cargo de dos episodios de The Mosquito Coast.

Como les contamos, nos echamos un zoom con Natalia por su participación en la dirección de dos episodios de The Mosquito Coast: el cuarto titulado “Bus Stop” y el sexto bajo el título de “Calaca”.

Aprovechamos la oportunidad de platicar con la directora de una serie para ver cómo logran definir los episodios que dirigen con su estilo y narrativa, pero sin perder la esencia de la producción. En pocas palabras, con varios cineastas incluida Natalia, un proceso muy distinto al del cine donde se hacen cargo de todas las decisiones.

Natalia Beristáin tiene bastante experiencia en ambos mundos. Pero hablando de la televisión, ha estado detrás de producciones de alto nivel como El presidente (Prime Video), Historia de un crimen: Colosio, Monarca, Luis Miguel (las tres de Netflix), y El secreto de Selena (TNT).

Todas implican distintas narrativas, e incluso sus protagonistas van con necesidades distintas debido a la audiencia a las que se dirigen. Natalia, como podemos ver, ha diversificado su trabajo en la televisión, y la realidad es que The Mosquito Coast es la producción más grande en donde ha estado. Y si nos preguntan, sus dos episodios son los que definen a la serie como un thriller.

También entra un segundo aprendizaje importante, que al final pues, a mí me ha ayudado a más o menos, ir escogiendo las series y proyectos en las que quiero participar, con los que siento que me implican por razones distintas como retos nuevos, y eso siempre me parece interesante. Por sobre todas las cosas, no me interesa maquilar. Cuando hablo de ser parte de un engranaje, no es nada más como “Ah, bueno, sí ahí, lo que sea”. Al final creo que si me están convocando tiene que ver con que he definido una estética de mi trabajo.

Me importa dedicarme a trabajar con los actores y actrices de los proyectos más que en una cosa visual. Entonces, quizá podría parecer como una contradicción pero es: ¿Cómo logras que tu punto de vista del mundo entre en un macro contexto que tú no forjaste o que tú no ideaste desde el principio? Eso es un gran aprendizaje también para llevar a los proyectos personales.