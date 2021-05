Netflix prepara su primera serie rusa con una adaptación de ‘Anna Karenina’

Una de las obras literarias más importantes que la cultura rusa le ha dado al mundo, es Anna Karenina. La novela de León Tolstói publicada en 1877 ha trascendido la barrera del tiempo y dentro de la industria del entretenimiento, hemos visto diversas adaptaciones para diversos medios, principalmente para el cine y por ahí alguna para la televisión.

Pues bien, una nueva versión está en camino y Netflix es quien comanda este proyecto. Además, el gigante del streaming hará historia pues esta será su primera producción rusa -será una serie, por cierto- y será lanzada en todo el mundo.

Netflix alista su adaptación de ‘Anna Karenina’

Sin temor a equivocarnos, Anna Karenina debe ser una de las historias de la que más adaptaciones se han llevado a la pantalla. A lo largo del siglo pasado, se registraron un sinfín de películas rusas, estadounidenses, británicas y hasta húngaras basadas en la trama creada por Tolstói. Nada más para que se den una idea, la BBC hizo lo propio con dos entregas: una película (1961) para la televisión en la que aparecía Sean Connery y una serie de diez episodios en 1977.

Y en los últimos tiempos, no ha sido la excepción. En el 2000, hubo otra serie inglesa con Helen McCrory como protagonista; en el 2012 hubo una película con Keira Knightley y Jude Law, mientras que en 2015 la serie The Beautiful Lie retomó la premisa del libro y la trajo a nuestros días. Vaya, a final de cuentas, esta historia no se hace vieja y ahora es Netflix quien le dará nueva vida.

Trama, protagonistas y más

Tal como indica Variety, la plataforma retomará el clásico de Tolstói para realizar su primera serie rusa (ya había otros contenidos rusos en el catálogo hechos por otras cadenas, pero este es el primer original que hará el servicio de streaming). Esta tiene ‘Anna K’ como título provisional y de acuerdo con el anuncio, la trama se desarrollará en la Rusia moderna, con Anna Karenina desempeñándose como una socialité casada con el futuro gobernador de San Petersburgo.

Las cosas se pondrá densas cuando nuestra protagonista -que será interpretada por la actriz Svetlana Khodchenkova- se enamore del heredero de una empresa de aluminio y comience una relación extramarital con él. Esto hará que los lazos familiares y las relaciones de la alta sociedad en las que se desenvuelve Anna se compliquen.

La nueva serie de Anna Karenina será dirigida por Valeriy Fedorovich con el guión de Roman Kanto y Evgeniy Nikishov. Por su parte, la actriz Svetlana Khodchenkovaes reconocida por haber salido en Tinker Tailor Soldier Spy junto a Gary Oldman y Benedict Cumberbatch, y en The Wolverine con Hugh Jackman.

Por ahora, no hay fecha de estreno y solo se sabe que se rodarán en Moscú y San Petersburgo, además de que sí tendrá lanzamiento mundial. Veremos qué tal sale este nuevo proyecto de Netflix.