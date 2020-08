¡Lady Di! Netflix anuncia la fecha de estreno de la cuarta temporada de ‘The Crown’

Una de las series que más destacaron en el anuncio de nominaciones de los Emmy Awards 2020 fue, sin duda, The Crown. Esta producción de Netflix recibió tres menciones en las categorías principales para su tercera temporada en Mejor Drama, Mejor Actriz de Drama para Olivia Colman y Mejor Actriz de Reparto para Helena Bonham Carter, quienes regresaran para la cuarta entrega que justo acaba de anunciar su fecha de estreno.

A finales de 2019, Netflix estrenó la tercera entrega, una de las más anticipadas pues suponía un cambio radical de elenco. Se dio la salida de Claire Foy como la reina Isabel para dar paso a Colman en un nuevo periodo de su vida como la monarca más popular y mediática del siglo XX. Vanessa Kirby salió para la entrada de Bonham Carter como Margaret y más.

¿Pero qué hay de la cuarta temporada de ‘The Crown’?

Netflix liberó un teaser para anunciar la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Crown. Así que tendremos que sacar el té y las galletitas el próximo 15 de noviembre, día que llega la entrega en la que por fin seremos testigos de la llegada de Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, y quien se convirtió en la princesa de Gales al contraer matrimonio con el príncipe Carlos.

De hecho, el teaser de menos de un minuto nos muestra a la reina salir del palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica. Asimismo, vemos un personaje muy interesante que será explorado en esta entrega, es el de Margaret Tatcher, primera ministro del Reino Unido de 1979 a 1990.

Margaret Tatcher será interpretada por Gillian Anderson, quien también participa en otra serie de Netflix titulada Sex Education. Pero como mencionamos, la entrada más interesante es la del personaje de la princesa Diana. Para esta entrega, Emma Corrin dará vida a Lady Di en su primera etapa en la monarquía, cuando conoce a Carlos, el comienzo de su relación, su boda y posiblemente su primer embarazo.

¿Y Elizabeth Debicki en ‘The Crown’?

Hace unos días se anunció que la actriz australiana, Elizabeth Debicki, tomaría el personaje de Diana en The Crown. Debicki dará vida a Lady Di en una segunda etapa de su vida, quizá para cuando comienzan sus problemas maritales con Carlos, su posterior divorcio, su salida en medios de difusión haciendo declaraciones, labores humanitarias y, por último, su trágica muerte en 1997.

Es decir, se dará un cambio de elenco como el que vimos con Claire Foy y Olivia Colman, por ejemplo. Esto es para potenciar la idea del paso del tiempo en todos sus aspectos. Debicki, sabemos, estará presente en la quinta y última temporada de la serie.

Tráiler de la fecha de estreno

No lo olviden: el 15 de noviembre de 2020 se estrena la cuarta temporada de The Crown como parte del catálogo de Netflix. Pero antes, puedes echarte la ceremonia de los Emmy el próximo 20 de septiembre para ver si The Crown se lleva algunas de las nominaciones más importantes que tiene para este 2020.

Acá les dejamos el teaser tráiler de la temporada cuatro de The Crown: