¡Netflix confirma que ‘The Umbrella Academy’ tendrá tercera temporada!

En esta pandémico momento que parece de nunca acabar, ver series se convirtió para muchos en una manera de sobrellevar la cuarentena. En ese sentido, The Umbrella Academy se convirtió en una de las series predilectas de aquellos que buscaban nuevas experiencias visuales. Y qué creen: la historia de la academia super heroica continuará.

Netflix acaba de confirmar que la serie fue renovada para una tercera temporada que comenzará a filmarse a principios de 2021. Así que, si la pandemia no afloja -esperemos que no se así-, al menos ya tenemos una opción para pasar el rato.

Netflix anuncia tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’

Como siempre, el Tío Netflix se luce con un nuevo anuncio. En esta ocasión, la plataforma reveló algunos detalles sobre el estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy y la expectativa crece pues apenas en julio de este año se estrenó la segunda temporada. La producción de la serie, al parecer, le está chambeando duro.

A través de la cuenta de Twitter, el servicio de streaming confirmó con un par de imágenes que la nueva temporada es todo un hecho. “Ellos no han terminado todavía… ¡La temporada 3 de Umbrella Academy está sucediendo oficialmente!”, se lee en el tweet.

De acuerdo con NME, la tercera temporada de la serie llegará entre 2021 y 2022 pues la producción comenzará el próximo mes de febrero en Toronto, Canadá. Además, se ha confirmado que los miembros del reparto que regresarán serán Ellen Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher, Ritu Arya, entre otros reconocidos actores y actrices del cast.

La información oficial extiende que nueva entrega constará de 10 episodios de una hora. Y bueno, aunque eso ya es algo podíamos vaticinar en un principio, Netflix presentó otro pequeño adelanto en Twitter. “He escuchado un rumor de que han estado preguntando por estos… Los íconos de perfil ya se están cargando a Netflix”, se lee en otro tweet.

Qué hubo con la segunda temporada

La segunda temporada de The Umbrella Academy dejó varios cabos sueltos y, por supuesto, se espera que la tercera comience justo explicando algunos de estos acontecimientos. Desde luego, si no has visto la serie y quieres darle una oportunidad, aquí hay una alerta de spoiler. Pero solo recapitularemos una vista general de lo que sucedió.

Para empezar, Vanya sigue protagonizando una parte importante de la serie, pues hacia el final de la segunda temporada sus poderes se trasladan a Harlan para evitar que pierda la vida. Y aunque el personaje de Ellen Page eventualmente recobró sus poderes, parece que el niño también adquirió sus habilidades.

Otra de las cosas que queremos comprender de mejor manera es el destino que Ben tuvo. A pesar de que se sacrificó por el bien común del grupo, él aparece en un aparente universo altero donde dirige al grupo The Sparrow Academy. Sin duda, queremos ver la tercera temporada ya. Por lo mientras, habrá que darle una vuelta a las historietas escritas por Gerard Way para aguantar la espera.