Netflix pone el nombre de Elliot Page en los créditos de sus series y películas

El pasado 1 de diciembre, Ellen Page anunció una de las decisiones más importantes de su vida, pues reveló que es transgénero y que se identificaba como no binario. Además de esto, explicó cuáles eran los pronombres con los que quiere que le llamen, como él y elle, pero lo más relevante fue que también cambió su nombre; ahora será formalmente conocida como Elliot Page, un cambio que sin duda necesitaba para ser feliz.

Por supuesto que la estrella de Juno recibió un enorme aplauso por su valentía por parte de todos los fanáticos que tiene el mundo, al hacer público esto y así animar a miles de personas que como elle, se reconozcan sin miedo. Aunque Elliot explicó en el comunicado que compartió en sus redes sociales que esta noticia lo tenía muy contento, también pidió paciencia en este enorme proceso que está por vivir, porque los cambios no solo son de su parte.

Netflix le da la bienvenida a Elliot Page

Y eso nos quedó claro con lo que estamos por contarles, pues Netflix al parecer planea cambiar el nombre de Elliot Page en los créditos de los proyectos en los que está involucrado. De acuerdo con el New York Post, el gigante del streaming se encuentra ahora en un proceso para editar su nombre en todo el contenido donde aparece en la plataforma tras su anuncio, incluidas sus series y películas originales.

De hecho y si se avientan un clavado de arriba a abajo por algunas de las producciones populares protagonizadas por Elliot, podrán darse cuenta de que el nombre del actor ya ha sido actualizado. Por ejemplo, pueden verlo en la lista del elenco de la popular serie, The Umbrella Academy, así como de cintas como Inception, Tales of the City, Flatliners, Tallulah y My Days of Mercy.

Además de ellos, IMDB también cambió el perfil del actor en su sitio. Aunque este es un enorme paso para Elliot Page, aún falta que su nombre aparezca en los créditos al final de cada una de estas películas y por supuesto de la producción original de Netflix, donde interpreta a Vanya Hargreeves, pues sigue figurando como Ellen. Y hablando de The Umbrella Academy, se espera que siga en el mismo papel, sobre todo porque no hay planes de cambiar la identidad del personaje femenino.